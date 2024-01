Le 10 janvier 2023 – Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé que la nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC) Écarlate et Violet – Forces Temporelles sera disponible dans tous les magasins participants du monde à partir du 22 mars 2024.

Les cartes HIGH-TECH ont fait leur première apparition dans la série Noir & Blanc et elles sont de retour dans l’extension Écarlate et Violet – Forces Temporelles du JCC Pokémon, comme il avait été annoncé lors des Championnats du Monde Pokémon 2023. Les cartes HIGH-TECH ont des effets puissants, mais chaque deck ne peut contenir qu’une seule carte HIGH-TECH. De plus, les cartes HIGH-TECH de l’extension Écarlate et Violet – Forces Temporelles auront une nouvelle apparence magnifique aux couleurs magenta, et apparaîtront en tant que cartes Dresseur ou Énergie spéciale.

La nouvelle extension mettra également en vedette de nouveaux Pokémon, notamment Serpente-Eau et Vert-de-Fer ; deux Pokémon découverts dans les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Les Dresseurs et Dresseuses pourront également obtenir de nouveaux Pokémon et cartes Dresseur Temps passé et Temps futur, aussi que d’autres Pokémon-ex Téracristal dont le type a changé.

Les cartes les plus remarquables de l’extension sont :

7 cartes Dresseur et Énergie spéciale HIGH-TECH ;

13 Pokémon-ex et 2 Pokémon-ex Téracristal ;

22 Pokémon « illustration rare » ;

10 Pokémon et cartes Supporter « illustration spéciale rare » ;

6 cartes texturées dorées « hyper rare »

L’extension Écarlate et Violet – Forces Temporelles sera disponible dans les boosters et les Coffrets Dresseur d’élite, ainsi que dans les collections spéciales dans les magasins participants du monde entier.

De plus, avant la sortie de la version sur table, les Dresseurs et Dresseuses pourront jouer avec Écarlate et Violet – Forces Temporelles en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows le 21 mars 2024. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent collectionner et combattre avec les nouvelles cartes HIGH-TECH, et recevoir des bonus en jeu dès qu’ils se connectent à l’application.