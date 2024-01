Découvrez de nouveaux styles de dodo sur l’Île Vertepousse et le Rivage Lapis‑lazuli.

Amusez-vous davantage dans Pokémon Sleep en découvrant de nouveaux styles de dodo et en partant explorer une zone encore inconnue jusqu’à présent : le Rivage Lapis-lazuli. Son inauguration est prévue entre le 29 janvier 2024 à 04:00 et le 12 février 2024 à 03:59 (heure locale). Vous devrez avoir enregistré au moins 230 pages dans votre Dododex pour accéder au Rivage Lapis-lazuli. Si vous n’avez pas encore atteint cette étape, vous pourrez tout de même croiser plusieurs Pokémon présents lors de cet évènement sur l’Île Vertepousse. Nous vous recommandons tout de même de mener vos recherches sur le Rivage Lapis-lazuli si vous en avez l’occasion, car vous aurez plus de chances de tomber sur ces Pokémon événementiels.

Voici une liste de certains des Pokémon que vous pourrez trouver sur l’Île Vertepousse et le Rivage Lapis-lazuli :

Ptidodo Minidraco Draco Dracolosse

Bondodo Tarsal Kirlia Gardevoir

Grododo Nounourson Chelours Gallame



Ronflex raffole des Baies Durin (Plante), des Baies Mago (Psy) et des Baies Ceriz (Combat). Vos rêves d’obtenir de l’Encens Minidraco, de l’Encens Tarsal et de l’Encens Nounourson, pourraient devenir réalité : après une session de sommeil, vous pourrez les recevoir en terminant des missions à durée limitée dans n’importe quelle zone.

Deux séries de missions seront disponibles durant cet évènement. Les missions de la semaine 1 auront lieu du 29 janvier 2024 à 04:00 au 12 février 2024 à 03:59 (heure locale), et celles de la semaine 2 du 5 février 2024 à 04:00 au 12 février 2024 à 03:59 (heure locale).

Pour participer à l’inauguration du Rivage Lapis-lazuli, appuyez simplement sur le bouton « Dormir » avant de vous coucher pendant l’évènement pour mesurer votre sommeil depuis l’Île Vertepousse ou le Rivage Lapis-lazuli. Les missions à durée limitée sont disponibles n’importe où, mais si vous souhaitez croiser Minidraco, Tarsal ou Nounourson lors de vos recherches, vous devez les effectuer depuis l’Île Vertepousse ou le Rivage Lapis-lazuli.

Célébrez la découverte de cette zone inédite avec des lots à durée limitée S, M ou L.