Le mois prochain (le 16 février), Mario vs. Donkey Kong (un remake du jeu GameBoy Advance) sera lancé sur Nintendo Switch. Et avant cette sortie, Nintendo a partagé quelques détails supplémentaires sur le jeu, révélant qu’il aura du nouveau contenu et de nouvelles fonctionnalités. Nous avons également droit à une nouvelle bande-annonce, à des images supplémentaires et même à des captures d’écran inédites !

Nouvelle bande-annonce pour Mario vs. Donkey Kong (Nintendo Switch) qui arrive le 16 février. Du neuf avec : – Deux nouveaux mondes avec ennemis inédits.

– Possibilité de jouer en co-op (le joueur 2 contrôle Toad).

Ce remake de Mario vs. Donkey Kong sur Nintendo Switch propose deux mondes inédits :

Merry Mini-Land : un parc d’attractions rempli de fleurs duveteuses qui soufflent du vent. Chevaucher ce vent vous permet de franchir des brèches remplies de pointes, par exemple ;

Slippery Summit : un monde sur le thème de la montagne avec un sol glissant qui peut être une malédiction (vous faisant tomber dans les trous) ou une bénédiction (vous pouvez glisser à travers les petits trous).

Au total, le jeu compte plus de 130 niveaux.

Le remake propose également deux niveaux de difficulté qui peuvent être sélectionnés à tout moment à partir de l’écran de sélection des stages :

Mode classique : identique à l’original

Mode décontracté : les niveaux ont des points de contrôle et la limite de temps a été supprimée. Parfait pour les joueurs qui ne sont pas très doués pour les jeux de puzzle (ou qui veulent simplement se détendre !).

Et pour les joueurs qui souhaitent jouer avec un ami ou un membre de leur famille, Mario vs. Donkey Kong sur Nintendo Switch propose un mode 2 joueurs. Vous pouvez partager un Joy-Con avec un autre joueur (qui incarne Toad) et profiter d’une version spéciale des stages avec deux clés au lieu d’une, ce qui vous oblige à travailler ensemble pour ouvrir les portes. Et ce n’est pas tout : les stages bonus ont également été renouvelés. Si vous atteignez le coffre au trésor après avoir attrapé la clé fuyante avant la fin du temps imparti, vous pourrez mettre la main sur de nombreux champignons 1UP ! Enfin, il existe un défi Time Attack, qui se débloque lorsque certaines conditions sont remplies. Vous pouvez rejouer les étapes déjà parcourues afin d’essayer de trouver le chemin le plus court et de les parcourir le plus rapidement possible. Essayez de battre l’objectif de temps !