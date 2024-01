Le 5 décembre 2023 marque la sortie de l’intriguant jeu A Highland Song sur Nintendo Switch, précédemment annoncé lors du dernier Indie World. Développé par Inkle, le studio derrière des succès tels que 80 Days et Heaven’s Vault, ce jeu promet une aventure immersive à travers les hautes terres d’Écosse. Les joueurs sont invités à suivre Moira McKinnon dans son voyage périlleux à la recherche de réponses et découvrez les secrets des collines écossaises. Le jeu est disponible sur l’eShop au prix de seize euros.

Un conte tissé

Moira McKinnon vit avec sa mère dans une petite maison dans un paysage paisible aux abords des hautes terres d’Écosse. Un jour, elle reçoit une lettre mystérieuse de son oncle Hamish. Celui-ci l’invite à le rejoindre en bord de mer et ce, avant la fête de Beltaine afin de découvrir une surprise. Moira va donc se lancer dans une traversée des Highland Ecossais à pied et ainsi déclencher notre partie, mais aussi notre histoire tissée de récits mythologiques et de mystères familiaux.

Ce conte narratif offert par A Highland Song propose au joueur une immersion totale dans un monde où chaque montagne raconte une histoire, chaque vallée chante une mélodie littéralement.

Le seul bémol est que cette magnifique aventure n’est disponible qu’en anglais… Le niveau d’anglais nécessaire pour comprendre l’aventure de Moira est basique, mais pour nous français, cela casse complètement l’immersion promise par le jeu. De plus, les textes, bien que doublés en anglais, défilent trop vite et, de ce fait, nous sortent de l’aventure…

Un gameplay entre survie et exploration mélodieuse

Le gameplay de A Highland Song est assez basique et plat. Nos principales actions seront d’avancer au cœur des paysages écossais :

En escaladant des montagnes, beaucoup de montagnes,

En course en musique sur les pentes et dans les vallées,

En exploration des grottes,

Et en récupérant des objets perdus au sol ou des fragments de cartes pour dénicher des itinéraires plus rapides ou plus sûrs à notre voyage.

Nous devrons également nous reposer et trouver de quoi manger pour garder une jauge de vie suffisamment pleine, pour ne pas mourir.

Nous parcourrons donc les montagnes écossaises en ligne droite et en ramassant par endroit des objets, sortes de points lumineux sur le sol. Ainsi, nous trouverons des clés, des allumettes, des morceaux de carte et autres objets plus ou moins utiles dans notre aventure.

Une clé, par exemple, nous permettra de déverrouiller la porte d’une cabane pour prendre une nuit de repos au sec et au chaud. Parfois même, de trouver de la nourriture à l’intérieur. Les allumettes de faire un feu de camp pour nous réchauffer… Et ainsi de suite. Certains objets feront ressurgir des souvenirs ou des interrogations sur l’histoire du lieu…

Les objets les plus importants seront les morceaux de carte qui représenteront un paysage qui indiquent un passage vers la prochaine destination. Nous devrons ensuite reporter ces morceaux de carte sur le paysage, en nous rendant à un point d’observation en hauteur pour marquer les différents passages. Puis il nous faudra choisir le chemin que nous souhaitons emprunter.

Les éléments de survie tels que le vent, la pluie, le froid et la faim ajoutent une pression constante, créant un défi réaliste. Ainsi, les éléments que nous aurons ramassés en chemin pourront nous sauver la vie en nous offrant un abri pour la nuit ou de quoi nous réchauffer. De même, il faudra faire attention dans notre randonnée, car les collines écossaises sont parfois très escarpées.

Les phases de descente de montagnes ou de parcours des plaines sont quant à elles des bouffées d’air frais qui tranchent avec la mélancolie de nos phases d’escalade sous la pluie. En effet, nous serons invités à courir sur une musique écossaise en esquivant en rythme les obstacles devant nous (en appuyant sur une seule et même touche). C’est sympa, mais vraiment très court et avec peu de challenge. Les musiques en revanche sont sublimes ! Elles ont été créées par les groupes TALISK et Fourth Moon, et collent parfaitement à l’ambiance du jeu.

Une Odyssée musicale dans les Hautes Terres

Avec son gameplay simple et assez répétitif, A Highland Song ne nous a pas vraiment convaincus. En revanche, la richesse du jeu vient de sa direction artistique et de son scénario (en anglais malheureusement).

La bande originale de A Highland Song, composée par Laurence Chapman en collaboration avec TALISK et Fourth Moon, transporte les joueurs dans une symphonie écossaise. Avec des rythmes rapides et intenses combinés à des mélodies traditionnelles, le jeu se crée une ambiance unique qui nous fait voyager, mêlant joie et énergie. Tout ce qu’on attend de la musique écossaise !

Au niveau de la direction artistique, le jeu est beau. Notre personnage est joliment dessiné et les paysages ressemblent à des peintures. Ces paysages sont animés par les éléments climatiques tels que le vent et la pluie (un peu trop de pluie) qui donnent vie au paysage. Les nuances de lumière sur ceux-ci changent également en fonction de l’heure de la journée, donnant un rythme à notre aventure de manière discrète.

Conclusion 4.8 /10 En conclusion, A Highland Song offre une expérience de jeu envoûtante à condition de maîtriser l’anglais. C’est un jeu qui invite à la découverte en immergeant le joueur dans son univers très travaillé tant par sa bande-son que par sa direction artistique. Son gameplay est relativement simple et répétitif même si la composante « survie » vient mettre un peu de pression au joueur. En bref, c’est joli, c’est travaillé et bien fait, mais l’absence de traduction rend ce voyage dans les Hautes Terres d’Écosse plat et sans saveur. C’est dommage, une petite traduction aurait été vraiment la bienvenue pour apprécier ce jeu et aurait fait toute la différence. LES PLUS La musique est top

La musique est top Les graphismes sont jolis

Les graphismes sont jolis La calligraphie utilisée pour conter l’histoire est agréable

La calligraphie utilisée pour conter l’histoire est agréable L’histoire est sympa (mais en anglais)

L’histoire est sympa (mais en anglais) Le fait de pouvoir choisir son itinéraire est cool LES MOINS C’est en anglais et pour ce genre de jeu, ce n’est vraiment pas cool

C’est en anglais et pour ce genre de jeu, ce n’est vraiment pas cool Le gameplay est trop simple. On s’ennuie rapidement

Le gameplay est trop simple. On s’ennuie rapidement La dimension de survie n’est pas suffisamment exploitée

La dimension de survie n’est pas suffisamment exploitée Moira aurait pu prendre un peu de matos dans son sac avant de partir pour un aussi long voyage… Détail de la note Gameplay 0

Graphisme 0

Bande-son 0

Scénario 0

Traduction 0