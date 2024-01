Après avoir lu notre test, rendez-vous sur l’eShop de la Switch et recherchez Prince of Persia : The Lost Crown pour essayer la démo gratuite !

Les experts techniques de Digital Foundry sont également sur place pour nous donner des informations sur les performances du jeu.

La semaine dernière, Ubisoft a publié des informations sur le taux de rafraîchissement et la résolution du jeu, la question était donc de savoir si le projet fini tenait ses promesses. Selon Digital Foundry, c’est le cas. Le jeu tourne à 60 images par seconde, que ce soit en mode docké ou en mode portable. Bien que Digital Foundry ait constaté que cette vitesse chutait très occasionnellement et que les cutscenes avaient tendance à tourner à 30 images par seconde, cela n’a en aucun cas nui à l’expérience globale « suprêmement polie et ultra fluide ». La résolution est aussi très propre, le jeu offrant une résolution de 1080p en mode docké et de 720p en mode portable.