Avec un nom comme ça, Gastro Force ne peut que nous entraîner à faire des jeux de mots laids : est-ce qu’on court à la cacatastrophe ? Est-ce que ça va aller de mal en pipi ? Trêve de plaisanterie, se moquer des noms de famille, c’est mal et se moquer d’un jeu uniquement sur son titre, c’est mal aussi. Donc, malgré un nom qui ne donne pas vraiment envie, laissons sa chance au produit ! Gastro Force est disponible au prix de sept euros sur l’eShop.

Dans l’espace, personne ne vous entend tirer

Gastro Force est un jeu de tir en vue subjective, un FPS dans la lignée de Wolfenstein 3D et de Doom, des jeux sortis respectivement en 1992 et 1993. Donc attention les yeux : quand on lance Gastro Force, on fait un bond de trente années en arrière. Et effectivement, tout dans ce jeu rappelle cette époque du tout début des FPS.

L’histoire de Gastro Force tient sur un ticket de bus : le joueur incarne le dernier soldat capable de vaincre les aliens envahisseurs qui avalent les stations spatiales. On se retrouve donc dans un FPS avec des successions de couloirs à franchir pour atteindre la sortie, tout en éradiquant tous les aliens qui se trouvent sur notre chemin.

Le côté Wolfenstein 3D tient surtout par les décors très répétitifs, et par le côté très simple, voire simpliste des niveaux. De grandes salles, des couloirs et des angles droits partout. Le côté Doom se retrouve surtout dans le bestiaire avec des aliens moches qui explosent en gerbes d’entrailles verdâtres quand on les tue. Tout comme dans Doom, on contrôle le viseur de notre arme indépendamment de nos déplacements. Le stick gauche pour se déplacer et le stick droit pour diriger ses tirs.

Dans l’espace, on tire et après, on cause

Outre des graphismes pas très jolis, Gastro Force se démarque par sa maniabilité plutôt approximative. Même en réglant la sensibilité au minimum, il est très difficile d’atteindre les ennemis dès la première balle. Notre viseur n’est jamais bien placé et c’est un combat de tous les instants pour réaliser des tirs propres. Cela veut dire qu’il y a beaucoup de balles perdues et qu’il n’est pas rare de se retrouver à court de munitions, un comble pour ce genre de jeu qui tend plus vers le maniac-shooter que vers l’infiltration.

Le jeu se compose de trente niveaux qui se traversent les uns après les autres. A chaque fois, une map peut être affichée en surimpression dans un coin de l’écran, ce qui permet de se repérer dans les niveaux, et ce qui permet aussi et surtout de repérer les pièces secrètes et de déplacer les bons murs pour y accéder. Cela offre des munitions, de la santé et du bouclier toujours bien utiles.

Au fur et à mesure de la progression, on récupère différentes armes qui permettent de tuer plus rapidement certains aliens ou d’en exterminer plusieurs d’un coup quand ils sont regroupés dans une même pièce. Côté musique, on a droit à du Hard FM comme à la fin des années 80 et au début des années 90. Les bruitages sont corrects, sans être exceptionnels.

Conclusion 4.6 /10 Gastro Force est un bon petit FPS, assez maladroit sur certains points, notamment en ce qui concerne la maniabilité, mais les nostalgiques et les fans du genre y trouveront leur compte d’aliens à occire. Les joueurs les plus aguerris (pour ne pas froisser les plus vieux) seront contents de ce petit trip nostalgique qui est assez difficile tout en n’étant pas très long quand même. Au final, un sentiment mitigé entre la joie de retrouver des sensations d’antan et la LES PLUS Une petite madeleine de Proust

Une petite madeleine de Proust Un bon FPS à l’ancienne LES MOINS Pas très maniable

Pas très maniable Justement un FPS à l’ancienne

Justement un FPS à l’ancienne Un jeu bloqué à une autre époque Détail de la note Graphismes 0

Bande-son 0

Maniabilité 0

Durée de vie 0

Fun 0