Particulièrement populaires sur mobiles, les jeux de gestion de temps trouvent aussi progressivement leur place au sein de la Nintendo Switch, notamment grâce à son caractère portable mais aussi grâce à sa polyvalence tactile. Néanmoins, afin de se faire une place digne de ce nom et d’éviter de se noyer dans la masse un peu poisseuse de ces jeux qui se ressemblent tous un peu trop, il convient d’offrir aux joueurs un contenu un peu plus conséquent, doté d’un certain renouvellement. Pixel Café nous promet un visuel novel en sus de la gestion des commandes… Qu’en est-il vraiment ?

Développé et édité par Baltoro Games, l’histoire de Pixel Café prend racine dans la peau de la jeune Pixel. Âgée d’une vingtaine d’années, celle-ci rencontre quelques soucis relationnels avec sa maman et décide dès lors de quitter le domicile afin de se rendre dans la maison de ses, feux, grands-parents que ces derniers lui ont léguée. Tout commence ici, dans cette bâtisse qui vous rappelle bien des souvenirs… à commencer par les multiples échanges avec votre grand-mère et plus particulièrement sur sa capacité à concevoir un fantastique café dont elle seule détient le secret. Un mystère que vous aimeriez tant élucider… jusqu’où seriez-vous capable d’aller pour parvenir à reproduire ce petit chef d’œuvre gustatif… ? Malgré tous ces souvenirs qui vous reviennent avec une certaine lucidité, vous n’avez guère le temps de traîner : il vous faut trouver un travail aussi vite que possible. Plutôt douée dans la restauration vous aussi (ou tout du moins, la passion vous anime, c’est déjà beaucoup !), c’est dans ce domaine que votre dévolu se porte, à commencer par un café non loin de chez vous. Son patron n’est pas bien commode… Il faudra pourtant bien s’en accommoder pour autant !

De petits boulots en petits boulots…

La partie est agencée sous la forme d’une carte qui se dévoile progressivement tandis que vous enchaînez les petits boulots dans les différents bars et restaurants prêts à vous faire la faveur de vous embaucher (vous allez voir : la majorité de vos employeurs ne vont pas franchement être sympatoches !). Pixel se montre dévouée dans son travail, quelle que soit la rigueur de ses patrons, plus ou moins loquaces, plus ou moins humains. Une fois embauchée, c’est le moment de faire ses preuves…

Le tableau de jeu se tient sur plusieurs salles (ce qui est à la fois un atout de complexité, mais aussi une difficulté supplémentaire pour celles et ceux qui sont moins à l’aise avec ce type de jeu !). Le passage de l’une à l’autre s’effectue via le joystick droit ou bien directement sur l’écran en mode tactile. Chaque salle dispose de ses propres ingrédients et de ses propres clients. Bien entendu, il faut répondre aux sollicitations, d’où qu’elles viennent ! Les clients sont libres de passer d’un espace à un autre librement, mais ils ne passeront qu’une seule commande. Pour ce faire, ils disposent d’une bulle de souhaits qui récapitule leurs désidératas : différentes boissons et quelques mets. Il convient alors de les préparer sur les plans de travail devant vous, et de les servir aussi rapidement que possible. Une jauge de patience est visible sur le côté de chacune des commandes : plus vous serez rapide, plus le client sera content, et de fait généreux en pourboires. Chaque niveau est régi selon un timing précis avec des objectifs (visibles sous la forme de petites tasses) à remplir. Une fois le niveau terminé, vous empochez vos gains et pouvez désormais passer au niveau suivant. Comme à l’accoutumée, plus vous avancez dans la partie, plus les clients se multiplient, au même titre que le nombre de boissons et mets disponibles. Bref, cela devient plus difficile ! Une compétence spéciale est disponible pour vous aider dans les rushs : une fois chargée, celle-ci permet de plonger les clients dans une bulle de quiétude, et vous avec ! Il devient alors plus facile d’honorer les commandes, et d’éviter les scandales avec les clients fâchés qui prennent la porte, mécontents de votre travail !

Quelques petits tracas surviennent dans votre quotidien : il va falloir rester vigilant à ne pas laisser brûler vos préparations, ou encore déborder les boissons… La vigilance est de mise et s’il est facile au démarrage de tout gérer, le travail se complexifie lourdement au fil de votre progression ! Afin de vous aider, des petites annotations sont visibles sur la partie supérieure de l’écran et permettent notamment de savoir lorsqu’une préparation est sur le point de se perdre (trop cuite, débordement, etc). De nombreuses boissons demandent notamment d’être préparées dans un ordre bien précis, selon un code couleur particulier. Certains clients vous demanderont d’y adjoindre une boule de glace supplémentaire, ou encore une paille, quelques bulles… et même une cerise ! Que diriez-vous d’un café frappé ? Les machines vont aussi vous rendre un peu chèvre : la machine à cafés qui tombe en panne en plein rush, c’est clairement la tuile ! Le titre propose même l’arrivée de pseudos extraterrestres qui terrorisent vos clients… Les plombs vont même sauter préparez-vous ! L’occasion pour les développeurs d’intégrer quelques rares mini jeux au titre… moui… nous n’avons pas trouvé ce rajout bien utile.

Votre argent s’avère particulièrement utile afin de perfectionner votre équipement : un plan de travail élargi, davantage de plaques de cuissons… Vous pourrez dépenser vos deniers comme bon vous semble. Par ailleurs, les améliorations peuvent aussi se faire au sein de votre maison afin d’avoir des effets plus généraux encore. En effet, les développeurs ont fait le choix de mettre en place une amélioration de votre mobilier (de votre salon, de votre chambre…) afin de perfectionner directement Pixel. Dès lors, vous pouvez disposer d’une vie supplémentaire, ou encore de votre compétence spéciale plus rapide à obtenir, etc. Bémol à signaler tout de même : nous avons gagné beaucoup plus d’argent que nécessaire… nous aurions apprécié un peu plus d’améliorations.

L’histoire de Pixel

Si la partie s’articule véritablement autour de la gestion rapide d’un plan de restauration sommaire, l’histoire occupe finalement elle aussi un temps conséquent de la partie. En effet, de nombreuses petites scénettes sont à découvrir au fil de votre avancée, avec aussi bien votre vie de famille que votre vie professionnelle. L’une et l’autre se croisent et se décroisent au fil des mois passés au travail : vous allez ainsi découvrir de multiples patrons dans des décors distincts, tandis que votre grand-mère vous conte votre propre histoire qui prend racine dans la sienne.

Malgré un caractère un peu trop prolixe par moment, nous avons apprécié cette mise en exergue de la vie de Pixel. En effet, si certains aspects professionnels nous ont semblé un peu indigestes dans leur écriture, la relation avec la famille est nettement plus touchante. Aussi, les émotions sont mises en lumière par un jeu de couleurs des dialogues… mais aussi les pensées… de quoi rendre certaines discussions plus sensibles encore lorsqu’il est possible de plonger dans l’esprit même de la personne. Le joueur doit quelque (rares) fois choisir entre plusieurs réponses afin de faire progresser l’histoire.

Comme précisé précédemment, Pixel vagabonde de petits boulots en petits boulots (bien malgré elle !). Chaque péripétie dure un mois. Lors de la clôture de son contrat de travail, vous recevez un récapitulatif général, avec l’ensemble de vos statistiques mensuelles : les revenus, mais aussi les pourboires perçus, le temps de jeu, le nombre de clients servis ou encore le nombre de plats et de boissons distribués.

Une Pixel pixelisée

Le choix graphique des développeurs de Pixel Café laisse une place honorable au vintage ! Les graphismes sont, en effet, dans un style rétro, pixelisé, qui reste acceptable en mode portable, mais nettement moins esthétique projeté sur télévision… L’impression de se retrouver avec un jeu mobile sur sa TV est là. Et voilà qui n’est pas franchement fameux… Le titre ne brille pas par ses graphismes. Fort heureusement, la progression dans l’aventure reste malgré tout agréable grâce au caractère attachant de Pixel. Nous aurions tout de même apprécié un peu plus de travail sur la carte des cafés : celle -ci n’est guère bien pratique et s’avère, au final, dénuée d’intérêt malgré les quelques petits rajouts des développeurs pour la rendre un peu plus vivante.

La musique, quant à elle, accompagne plutôt bien les différents services malgré une certaine redondance.

Pixel Café, un café qui tient la route ?

Pixel Café est jouable aussi bien en mode dock qu’en portable. Néanmoins, nous avons très rapidement délaissé le mode dock pour des raisons évidentes de confort : ce type de jeu est nettement plus agréable directement du bout des doigts !

Nous avons été agréablement surpris par le nombre de structures disponibles. Comptez une moyenne de 45min pour chacune. Tout en sachant qu’il y en a une dizaine… de plus en plus difficiles. Il reste bien entendu possible de revenir sur ses pas pour perfectionner son score et atteindre le 100% malgré l’obtention du générique de fin. En revanche, quelle déception de retrouver sensiblement les mêmes machines et recettes malgré la distinction des cafés ! En effet, il aurait été nettement plus agréable (et enrichissant en termes de gameplay) d’offrir à chaque structure des recettes typiques et originales. Arrivés sur la fin du jeu, nous avions l’impression de recommencer toujours les mêmes niveaux…

Pixel Café est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 13 euros environ.

Le saviez-vous ?

Le Kopi Luwak a été élu le meilleur café du monde en 2023. Pour en comprendre les raisons, il faut se rendre auprès des caféiers d’Indonésie. La civette raffole de ses fruits, qu’elle ingère dans sa globalité : avec le noyau ! Ce dernier ne sera pas totalement digéré par l’animal mais fermenté par son organisme… Les selles de la civette sont par la suite récoltées, nettoyées pour en extraire la graine qui sera ensuite séchée. Et pouf, non pas des chocapics, mais le meilleur café au monde…

Pas sûr que cela soit une bonne chose pour les civettes…

Conclusion 6.5 /10 Adeptes de ce type de jeux (c'est tout de même mieux...), nous étions impatients de découvrir ce titre. Pixel Café ne révolutionne pas le genre mais remplit ses objectifs, avec une héroïne attachante et particulièrement volontaire à la tâche ! De nombreux cafés sont à découvrir, quelques améliorations, et de nombreuses commandes sont à honorer. La prise en main générale est bonne (privilégiez bien entendu le tactile pour ce type de jeu !), avec un univers cohérent bien que le jeu ne brille pas par de grands graphismes qui se rangent plutôt dans la case rétro pixelisée. L'histoire met en avant une jeune femme tourmentée mais courageuse, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas ! L'aventure de Pixel se destine dès lors à tous les adeptes de ce type de jeu, qui pourront ainsi cumuler les heures de restauration rapide directement sur l'écran de leur switch à condition de ne pas être trop exigeants en termes d'originalité et de renouvellement... LES PLUS Une histoire un peu prolixe mais une famille attachante.

Une histoire un peu prolixe mais une famille attachante. Tactile disponible, accessible et agréable (et vivement recommandé).

Tactile disponible, accessible et agréable (et vivement recommandé). De nombreux cafés à découvrir, des centaines de commandes à honorer !

De nombreux cafés à découvrir, des centaines de commandes à honorer ! Une partie qui s'articule autour de plusieurs salles.

Une partie qui s'articule autour de plusieurs salles. Des niveaux plus difficiles disponibles pour chacun des cafés.

Des niveaux plus difficiles disponibles pour chacun des cafés. En français ! LES MOINS Des employeurs un peu caricaturaux...

Des employeurs un peu caricaturaux... Quelques rares mini jeux qui n'apportent pas grand-chose au titre.

Quelques rares mini jeux qui n'apportent pas grand-chose au titre. Une grande redondance des tâches malgré le nombre très correct de cafés disponibles.

Une grande redondance des tâches malgré le nombre très correct de cafés disponibles. Des bénéfices qui s'accumulent, tandis qu'il n'est plus possible d'acheter de nouvelles améliorations.

Des bénéfices qui s'accumulent, tandis qu'il n'est plus possible d'acheter de nouvelles améliorations. Une carte des niveaux pas bien pratique et sans grand intérêt.

