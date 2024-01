Persona 3 Reload arrive cette année, mais ne sortira pas sur Nintendo Switch, mais Atlus n’exclut pas complètement l’idée.

Le réalisateur Takuya Yamaguchi et le producteur Ryota Niitsuma ont été interrogés sur la possibilité d’un RPG sur la console de Nintendo lors d’une interview avec Atomix. Ils ont expliqué que Persona 3 Reload n’a jamais été prévu pour la plate-forme. Il s’agit d’une possibilité pour l’avenir, « mais il faut en discuter avec l’équipe et voir ce qu’elle en pense, et nous verrons ce qui se passera ».

