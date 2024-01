SQUARE ENIX célèbre une étape importante concernant les ventes physiques et numériques du dernier opus de la série DRAGON QUEST MONSTERS, sorti exclusivement sur Nintendo Switch

Paris, le 22 janvier 2023 – SQUARE ENIX® annonce que DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres, le dernier RPG de la saga DRAGON QUEST MONSTERS, a officiellement atteint le cap du million d’unités (éditions physiques ou numériques via le Nintendo® eShop) vendues dans le monde depuis son lancement exclusif sur Nintendo Switch™. Ce palier important fait suite aux récentes célébrations du 25e anniversaire de la sortie de DRAGON QUEST MONSTERS : Terry’s Wonderland¸ le tout premier épisode de la série.

DRAGON QUEST MONSTERS: Le Prince des ombres embarque les joueurs dans un voyage à travers le monde fabuleux de Nadiria dans lequel ils incarnent Psaro, l’antagoniste de DRAGON QUEST IV : L’Epopée des élus. En tant que Psaro, les joueurs deviendront des meneurs de monstres et recruteront, entraineront et combattront aux côtés de plus de 500 monstres uniques afin de devenir le Maître des Monstres. Le jeu propose également un système de synthèse réimaginé et plus intuitif, offrant aux fans de DRAGON QUEST MONSTERS comme aux nouveaux venus la possibilité de découvrir de nouvelles combinaisons de monstres aux talents uniques. Les joueurs se lanceront dans des combats stratégiques regroupant huit monstres au cours de l’histoire principale mais aussi en ligne, où ils pourront affronter des meneurs de monstres du monde entier via un éventail de modes de combats en ligne.

Pour célébrer cette grande étape, tous les joueurs de DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres recevront le pack d’objets gratuits « Meat Platter Set » pour les remercier de leur soutien. Ce pack sera disponible gratuitement en téléchargement via le Nintendo eShop le 1er février à 18h. Une fois téléchargés, les objets du pack seront automatiquement ajoutés à l’inventaire des joueurs.

Le pack d’objets “Mighty Meat Platter Set” inclus :

Manky meat x 5

Monster munchies x 5

Smoked sirloin x 5

Meaty treat x 3

Beastie bites x 2

Better beastie bites x 1

DRAGON QUEST MONSTERS: Le Prince des ombres est disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch depuis le 1er décembre 2023. Les éditions Standards et Deluxe de DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres sont disponibles en formats physiques et numériques sur Nintendo Switch.