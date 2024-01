Les nouvelles transformations révélées dans une bande-annonce

23 janvier 2024 – Aujourd’hui, le rideau se lève sur la nouvelle bande-annonce de Princess Peach: Showtime!, attendu sur Nintendo Switch le 22 mars 2024.

Dans cette aventure, la princesse Peach devra s’allier avec Stella, la gardienne du Théâtre de l’Étincelle, pour sauver ce dernier de l’infâme Syrah et sa Grappe maléfique. Grâce au pouvoir de l’Étincelle, Peach pourra se transformer et entrer sur scène de façon surprenante à chaque représentation. Chacune de ces transformations, qui incluent Peach ninja et Peach western révélées aujourd’hui, lui permettra d’exploiter des capacités dont elle a besoin pour sauver le spectacle.

Découvrez les nouvelles transformations dans la dernière bande-annonce : Princess Peach: Showtime! – Transformations (Nintendo Switch).

Peach affrontera ses ennemis sur scène, en incarnant, entre autres, une épéiste, une détective, un maître de kung-fu et une pâtissière pour tenter de sauver le théâtre et ses nombreuses représentations.

En revêtant son costume deninja, Peachdeviendra une experte de l’infiltration et utilisera les ombres, les arbustes et les tubes de bambou pour surprendre et vaincre ses ennemis. Quand il s’agira de faire preuve d’audace, Peach western entrera en action. Sa maîtrise de l’équitation n’a d’égale que sa dextérité au lasso, et vous aurez besoin des deux pourqu’elle puisse s’en tirer en chevauchant vers le soleil couchant… du moins jusqu’à la scène suivante.

Lors de la sortie de Princess Peach: Showtime! le 22 mars, les manettes Joy-Con Nintendo Switch rose pastel seront aussi disponibles dans certains points de vente et sur My Nintendo Store.

Tout abonné Nintendo Switch Online peut acheter des bons pour jeux Nintendo Switch*. En achetant deux bons pour jeux, un abonné Nintendo Switch Online peut échanger chacun d’entre eux contre la version téléchargeable de n’importe quel jeu figurant dans le catalogue du programme, dont des titres comme Princess Peach: Showtime! Pour en savoir plus sur les bons pour jeux Nintendo Switch et accéder à la liste des titres éligibles, rendez-vous sur la page Bons pour jeux Nintendo Switch.

