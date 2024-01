Saint-Ouen, France – 22 janvier 2024 : SNK Corporation et Just For Games sont ravis d’annoncer aujourd’hui la sortie prochaine d’une nouvelle borne d’arcade miniature rassemblant les plus grands succès de l’éditeur nippon SNK : la borne MVS Mini.

Après le succès retentissant de le borne d’arcade format « bartop » MVS-X, Unico propose à tous les fans de jeux rétro une toute nouvelle façon de profiter des jeux SNK avec cette mini borne au format ultra compacte.

45 jeux sont réunis dans ce concentré de nostalgie, rassemblant des licences les plus populaires de l’éditeur SNK : The King of Fighters, Metal Slug, Samurai Shodown, Fatal Fury, Art of Fighting, et bien d’autres encore !

D’une hauteur de 16 centimètres, la borne MVS Mini est discrète, avec un design élégant aux couleurs rappelant les cabinets d’arcade MVS d’époque. Une sortie HDMI permet de la connecter à un écran extérieur, et deux prises pour manettes permettent de s’affronter à deux facilement.

Just For Games distribuera la MVS Mini en France, disponible dès le 15 mars 2024.

Pour augmenter vos sessions de jeux, une nouvelle manette au design assorti à la borne MVS Mini a été créée : le MVS Mini Gamepad ! Vendue séparément, cette manette compacte et élégante est conçue pour un confort et une précision ultimes.

Jusqu’à deux manettes peuvent être connectées à la MVS Mini pour s’affronter sur de nombreux titres multijoueur. Son format compact assure une portabilité sans compromis sur la performance, toujours avec une grande précision grâce à son design réactif et ergonomique. Chaque pression et chaque mouvement comptent !

La borne MVS Mini, basée sur la machine d’arcade MVSX, avec le noir et le rouge comme couleurs principales, est maintenant disponible ! Un écran LCD 4:3 de 3,5 pouces et deux haut-parleurs stéréo de 2 W vous permettent de profiter d’une expérience de jeu rétro immersive. Vous pouvez également la connecter à votre téléviseur en HDMI pour profiter d’un écran plus grand (câble HDMI non inclus).

La borne MVS Mini est préchargée avec 45 jeux classiques Neo Geo authentiques, tels que : King Of Fighters94 ~ 03, Samurai Shodown, Fatal Fury, Metal Slug, mais également divers jeux de combat, de tir, de sport, etc. Les jeux répondent aux besoins de tous les types de passionnés de jeux et sont conçus pour permettre aux joueurs de vivre des moments de jeu classiques inoubliables.

La borne MVS Mini prend en charge le multijoueur pour encore plus de plaisir ! Deux prises de connexion USB-C permettent l’ajout de manettes externes. En connectant un à deux Mini Pads, elle prend en charge les jeux à deux joueurs, vous permettant de profiter du jeu en famille et entre amis. (Mini Pad non inclus).

La mini console de jeu MVS a une petite taille suffisante pour tenir dans votre paume (dimension : 5,3 pouces x 4,3 pouces x 6,4 pouces). Avec un poids total de 390g et un câble d’alimentation de type C, vous pouvez en profiter n’importe où avec une source d’alimentation portable.

La borne MVS Mini dispose d’une fonction de sauvegarde/chargement instantané intégrée. Vous pouvez enregistrer la progression du jeu en cours ou charger un profil précédent dans le menu. Il devient ainsi facile et amusant de jouer sur la machine d’arcade MVS Mini où vous le souhaitez !

Caractéristiques principales : Borne d’arcade mini avec écran HD 3.5″

45 jeux rétro NEOGEO sous licence officielle préinstallés

Joystick et boutons classiques pour une expérience de jeu rétro

Deux haut-parleurs 2W en façade et sortie jack 3,5mm

Deux prises pour manettes supplémentaires

Sortie HDMI pour afficher l’image sur un écran externe

Langues incluses : ‎Anglais, Japonais, Coréen, Chinois Liste des jeux inclus : KING OF FIGHTERS COLLECTION : The King Of Fighters ’94 / The King Of Fighters ’95 / The King Of Fighters ’96 / The King Of Fighters ’97 / The King Of Fighters ’98 / The King Of Fighters ’99 / The King Of Fighters 2000 / The King Of Fighters 2001 / The King Of Fighters 2002 / The King Of Fighters 2003

