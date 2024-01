Philippe Lavoué, le Directeur Général de Nintendo France, s’est entretenu avec le journal Le Figaro, afin de faire le bilan français de l’année écoulée pour la firme du plombier moustachu…

Il souligne un début d’année exceptionnel avec la sortie de Super Mario Bros : Le Film, dont le succès (mérité) lui a permis de se hisser à la première place du box office Français (7,3 millions d’entrées en France).

Il revient ensuite sur la sortie de l’attendu The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, un mois plus tard, qui s’est écoulé à 500 000 exemplaires dès le premier week-end. Philippe Lavoué indique que ces chiffres font figure de record, car personne n’imaginait qu’il serait possible de vendre autant d’unité d’un jeu en un temps aussi court… Au final, 968 000 exemplaires de Zelda ont été vendus en 2023.

Le Héros Hylien est suivi par le plombier star de la marque, avec Super Mario Wonder et ses 747 000 exemplaires vendus (faisant au passage du titre, le meilleur démarrage d’un jeu Mario en France). Il s’agirait d’ailleurs des deux plus grosses ventes de l’année en France !

Mais ce n’est pas tout, fort (en partie), du succès du film, les jeux de estampillés « Mario » se sont vendus à près de 2,7 millions d’exemplaires en 2023.

Concernant les ventes de la console, elles restent au beau fixe (855 000 consoles vendues en 2023 contre 987 000 en 2022). Une légère baisse qui s’explique aussi par la durée de vie (record) de la console de Nintendo, qui va fêter ses 7 ans en 2024 ! Au total, il y aurait pas loin de 8 millions de Nintendo Switch en France et 132 millions d’exemplaires vendus dans le monde (certains foyers en posséderait d’ailleurs 2 ou 3). Mais quand le quotidien évoque la sortie d’une nouvelle console pour succéder à la Nintendo Switch en 2024, Philippe Lavoué préfère éluder la question…

Vous pouvez retrouver le classement GFK des ventes de jeux Nintendo en France en 2023 juste là :

Zelda : Tears of the Kindgom : 968.000 ventes Super Mario Bros Wonder : 747.500 ventes Mario Kart 8 Deluxe : 383.500 ventes Minecraft : 230.900 ventes EA Sports FC 24 : 167.500 ventes Nintendo Switch Sports : 154.600 ventes Mario Party Superstars : 153.800 ventes Hogwarts Legacy : 153.300 ventes Animal Crossing New Horizons : 153.100 ventes New Super Mario Bros U Deluxe : 132.500 ventes

*L’ensemble des chiffres indiqués dans l’article concernent uniquement les versions physiques !

