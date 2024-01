« Fire Emblem: Seisen no Keifu », connu sous le nom de « Fire Emblem: Genealogy of the Holy War » en anglais, est le quatrième opus de la série de jeux de rôle tactiques « Fire Emblem », développé par Intelligent Systems et publié par Nintendo Sorti en 1996 pour la Super Famicom au Japon, ce jeu n’a jamais été officiellement publié en dehors du Japon à l’époque de sa sortie

En termes de gameplay, Fire Emblem 4 introduit de grandes cartes de bataille qui intègrent plusieurs châteaux à capturer, ajoutant une dimension stratégique plus profonde que dans les titres précédents de la série Les combats au tour par tour, les promotions de classes et les relations entre les personnages restent des éléments clés. L’histoire du jeu se déroule sur le continent fictif de Jugdral et aborde des thèmes de conflits politiques, de trahison et de destin, avec une narration plus sombre et plus complexe que dans les titres précédents.