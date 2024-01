Après les Lego Super Mario, la NES en Lego, le Bloc point d’interrogation Super Mario 64, Le Puissant Bowser et en Mars, l’arrivée des Lego Animal Crossing, on peut écrire que Lego et Nintendo se sont bien emboités…

Mais la collaboration ne semble pas prête de s’arrêter… En effet, une annonce sur le site Brickmerge (site qui référence les produits Lego existants ou à venir) fait ressortir de la forêt un set qui semble lié au vénérable Arbre Mojo…

Celui-ci est référencé sous le numéro 77092 et serait composé de 2500 pièces, il est attendu pour Septembre 2024 sans doute à un prix compris entre 200 et 250 euros (en se basant sur les dernières sorties du même genre)

Certaines rumeurs font état d’un set permettant d’assembler deux versions de l’Arbre Mojo, l’un inspiré par Ocarina of Time et l’autre de Breath Of The Wild. Il comprendrait également des minifigs Zelda et Link version BOTW (tenue du prodige – bleue), ainsi que Link (tenue verte).

Il ne s’agit bien évidemment que de rumeurs, mais il y a fort à parier qu’à la vue des dernières sorties Lego elles soient fondées !

Est-ce une sortie que vous attendez ?

Notre maitre constructeur Lego, Tyra, est à l’affut et partagera avec vous les premiers clichés faits avec son Polaroid en Lego…!

source

source 2