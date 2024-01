Décidément, on parle beaucoup des prochaines sorties d’Alus en ce moment. Deux jeux d’Atlus pourraient se retrouver sur le successeur de la Nintendo Switch: Persona 3 Reload et Metaphor : ReFantazio.

Persona 3 Reload est un cas particulièrement curieux, car Atlus a soutenu la console hybride plus que jamais avec la série. Cela a pris du temps, mais Persona 5 Royal, Persona 4 Golden et même Persona 3 Portable sont tous disponibles. Tout comme Persona 5 Strikers et Persona 5 Tactica.

Il y a peu, le leaker de Persona MbKKssTBhz5 affirme maintenant que Persona 3 Reload et Metaphor : ReFantazio apparaîtront sur la prochaine console de Nintendo. MbKKssTBhz5 avait déjà eu raison de Persona 3 Reload et Persona 5 Tactica avant qu’ils ne soient révélés. Cette dernière information arrive alors qu’Atlus a commenté il y a peu (voir ici) l’absence de Persona 3 Reload. Comme toutes les rumeurs, gardez à l’esprit que rien n’est confirmé.