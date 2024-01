Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 25 janvier 2024 – Outright Games, éditeur leader du divertissement interactif familial, en partenariat avec Hasbro, leader mondial du jeu, et Just For Games, ont révélé de nouveaux détails sur leur nouveau jeu vidéo, PJ Masks Power Heroes : Une Puissante Alliance. Ce tout nouveau jeu solo dans l’univers de Pyjamasques promet d’être une aventure encore plus grande et meilleure ! Le jeu d’action-aventure à défilement latéral est prévu pour le 15 mars 2024 et sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, et Xbox Series One / Series X.

PJ Masks Power Heroes: Une Puissante Alliance suit un scénario original qui s’annonce hors du commun, alors que les Pyjamasques voyagent au-delà de la Terre et dans l’espace pour sauver la mise ! Lorsqu’une expérience tourne mal dans leur quartier général ultrasecret, le QG Pyj’Orbital, Yoyo, Bibou et Gluglu doivent à nouveau s’unir pour récupérer la technologie spéciale qui a été dispersée. Les joueurs doivent collaborer avec Yoyo et l’équipe avant que Sorceline, Ninjaka et Romeo n’utilisent la technologie pour leurs propres plans diaboliques.

L’intégralité des textes et doublages vocaux du jeu sont disponibles en français.

Le jeu comprendra 4 zones uniques à explorer, chacune avec de nouvelles missions passionnantes, de nouveaux ennemis espiègles et 8 personnages jouables ayant chacun des capacités uniques. Gluglu escalade les murs verticaux, Flamme Rouge plane avec son Bâton du Dragon et Bastet étourdit ses ennemis avec son disque solaire. Au fur et à mesure de leur progression, les joueurs devront résoudre des énigmes et éviter des obstacles tels que des robots, des ninjalinos et des boules de lune électriques, avant d’affronter un combat de boss dans chacun des 4 lieux. Les fans de la série peuvent également se réjouir de pouvoir conduire le Pyj’Arpenteur, le véhicule polyvalent officiel de Pyjamasques !

Stephanie Malham, directrice de l’exploitation d’Outright Games, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec Hasbro sur un autre jeu Pyjamasques dans le cadre de notre partenariat continu. Chez Outright Games, nous nous efforçons de créer des points d’entrée parfaits pour les jeunes joueurs et nous sommes fiers de développer des jeux qui sont entièrement intuitifs, tout en offrant un niveau de défi et une courbe d’apprentissage appropriés« .

Pyjamasques a été diffusée pour la première fois sur Disney Junior en 2015 et suit les aventures des Pyjamasques – un trio d’enfants ordinaires le jour, et super-héros masqués la nuit. En 2023, la série Les Pyjamasques : Power Heroes, le cercle des héros a été lancée et poursuit les aventures de Yoyo, Bibou et Gluglu, tout en introduisant de nouveaux héros, Hector Étoile, Flamme Rouge, Ourski, Lilifée et Bastet et Tatouro’Tom.

À propos de PJ Masks Power Heroes: Une Puissante Alliance :

Yoyo, Bibou et Gluglu font équipe avec Flamme rouge, Hector Étoile, Ourski, Lilifée et Bastet pour former Une puissante alliance.

Après qu’un énorme accident au QG Pyj’Orbital a éparpillé de précieuses pièces de technologie et des gemmes sur toute la Terre, ces héros extraordinaires doivent le reconstruire.

Saute dans le Pyj’arpenteur et lance-toi dans une aventure nocturne en parcourant les rues désertes de la Ville. Tu en découvriras plus en explorant les forêts de bambou, les grottes secrètes et le temple sacré de la Montagne mystérieuse. Puis glisse à travers Frigoria pour atteindre les grottes enneigées à la recherche des pièces perdues. Mais fais vite ! Avant qu’elles ne tombent entre de mauvaises mains. Roméo, Sorceline et Ninjaka ne sont jamais très loin et sont toujours prêts à semer le chaos.

L’union de ces enfants extraordinaires fait leur force. Utilise leurs capacités uniques, de la super vitesse aux boules de neige, pour arrêter les méchants. Récupère des gemmes, découvre des secrets, débloque des masques cachés et plus encore.

Tu le sais, la nuit est le moment idéal pour combattre le crime ! Aussi, plonge dans ce jeu de plateforme et aventure à défilement horizontal, arrête ces méchants agaçants et répare le QG PJ Power. Tu as le pouvoir de devenir un héros.

Caractéristiques principales :

COOPÈRE : Rejoins Yoyo, Bibou, Gluglu, Flamme rouge, Hector Étoile, Ourski, Lilifée et Bastet.

CONDUIS ET DÉCOUVRE : Terre, ciel ou mer, le Pyj’arpenteur saura y amener les Power Heroes.

SOIS EXTRAORDINAIRE : Utilise des capacités uniques, récupère des gemmes, découvre des secrets, débloque des masques cachés et plus encore.

DE L’AMUSEMENT POUR CHAQUE HÉROS : Fonctionnalités accessibles : commandes simples et interactions facilitées.

PJ Masks Power Heroes: Une Puissante Alliance sera disponible sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X le 15 mars 2024.