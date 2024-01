Qui aimerait un jeu vidéo avec les héros de la Septième Compagnie ou les personnages de Benny Hill ? Pas grand monde, puisque presque plus personne ne se souvient de ces films ou de ces émissions de télé. Et pourtant, c’est Bud Spencer et Terence Hill qui ont été sortis de la naphtaline pour le plus grand plaisir des joueurs. Qui ça me direz-vous ? Mais si, deux héros de films italiens pseudo comiques des années 70 avec par exemple “on l’appelle Trinita”, “cul et chemise” ou encore “les deux missionnaires”.

Des Laurel et Hardy un peu cheap

Le jeu Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2 est un jeu beat’em all basé sur les deux héros de cinéma des années 70 qui donnent leur nom au jeu. Il va falloir traverser une quinzaine de niveaux en distribuant des baffes à tout va. Les graphismes sont jolis et assez fins et le jeu zoome et dézoome sur la zone de combat, ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble, même si la vue éloignée rend l’action parfois peu lisible. Les coups ne sont pas très variés et on se rend vite compte que marteler les deux mêmes boutons suffit très bien à avancer dans le jeu.

Le jeu peut se jouer en solo ou à deux. Lorsque le joueur est seul, il peut switcher d’un personnage à l’autre à n’importe quel moment, c’est rigolo lors des bastons mais c’est surtout utile lors de certains passages ou un des deux héros doit actionner un levier pour faire fonctionner un monte-charge sur lequel se trouve l’autre héros par exemple. Ce genre de petites énigmes parsèment les niveaux, ce qui rend le jeu moins monotone. A deux, c’est tout de suite beaucoup plus sympa, on doit avancer ensemble, on s’entraide, on se pique les bonus que nos adversaires lâchent quand ils meurent et qui nous redonnent un peu de vie ou alors on récupère en premier une arme particulière.

Slaps and Beans 2 propose, à certains moments de l’aventure, de participer à des mini-jeux. Ces mini-jeux sont au nombre de huit et ils sont très inégaux, mais dans l’ensemble ils sont tous complètement dispensables. Ils ne sont pas funs à jouer, ils ne sont pas intuitifs et on se demande vraiment ce qu’ils font là. Il est possible d’y jouer jusqu’à quatre, mais qui irait s’infliger ce Mario Party du pauvre qui n’a absolument rien pour lui, mystère…

Dans un Double Dragon un peu cheap

Le premier mini-jeu place les deux héros aux commandes d’un bateau rempli de bananes qu’il va falloir mener à bon port en évitant les crocodiles ou en rebouchant les trous dans la coque. On passe d’un personnage à l’autre et on arrive à destination sans avoir été convaincu du bien-fondé de ce mini jeu. Le problème, c’est que c’est pire avec les suivants. Entre un concours de nourriture à avaler, une pelote basque, des jeux de cartes bizarres ou une course à pied où il faut s’acharner sur deux boutons pour avancer, rien ne va. Seul le mini jeu qui nous met à la barre d’un petit hydroglisseur s’avère maniable et sympa à jouer.

Le jeu dans sa quête principale se parcourt sans déplaisir, on avance, on tape des ennemis qui surgissent de toute part, on résout quelques petites énigmes pour progresser dans les niveaux et en un gros quart d’heure, on finit le niveau. Le jeu est plié en quelques heures, et même s’il propose trois niveaux de difficulté, l’envie d’y revenir n’y est pas.

Si les graphismes sont réussis, la musique est agressive et répétitive au possible. Autant dans un film, elle pourrait accompagner à merveille des scènes de baston rigolotes, autant dans ce jeu, où il n’y a que des bastons, elle devient assez vite insupportable.

Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2 est disponible sur l’eShop au prix de vingt euros.

Conclusion 4 /10 N'est pas Double Dragon qui veut. Proposer un beat'em all avec des personnages "connus" n'est pas suffisant pour faire un bon jeu. Si Slaps and Beans 2 propose certaines bonnes idées comme les petits passages nécessitant de la coopération, le reste est déjà vu et revu, et ce n'est pas la présence de mini-jeux complètement hors sujet qui permet de sauver l'ensemble. A deux, il sera possible de passer un bon moment, mais en solo, c'est trop répétitif et trop réchauffé. Dommage. LES PLUS Des graphismes jolis

Un mode deux joueurs sympa LES MOINS Des mini-jeux nuls

Une musique trop entêtante

Des héros vieillots

