Saint-Ouen, France – 26 janvier 2024 : Ziggurat Interactive, le développeur Poppy Works et Just For Games sont ravis d’annoncer que l’édition physique « Calamity » du jeu biopunk rétro-futuriste Slave Zero X pour Nintendo Switch et Playstation 5 contiendra un nouveau bonus physique, en plus de ceux précédemment annoncés.

Cette édition remplie de goodies, déjà annoncée comme contenant la boîte du jeu de base (sur Nintendo Switch ou PS5), un Manuel/Guide exclusif, une Carte des Contrôles, 3 Cartes d’art, 2 CD avec les Bandes Son Originales (de Slave Zero X ainsi que du jeu original Slave Zero) et des Skins exclusifs (différents selon la console), est désormais augmentée avec un Artbook exclusif de 160 pages « Visuals of Megacity S1-9 » et un Comic Book de 28 pages en anglais narrant 3 histoires parallèles relatives aux personnages du jeu.

Tout nouvel opus situé dans l’univers du jeu Slave Zero de 1999, Slave Zero X est un jeu d’action aux graphismes mêlant 2D en pixel-art et décors en 3D low-poly. L’esthétique rétro du jeu sublime les combats énergétiques de cet univers violent où s’affrontent des créatures cybernétiques assoiffées de sang. Les éditions physiques standard et Calamity de Slave Zero X sont prévues pour le 26 avril 2024 sur Nintendo Switch et Playstation 5. À propos de Slave Zero X : Traversez un futur dystopique pour tuer un dieu créé par l’homme. Slave Zero X est un jeu d’action stylisé en 2,5D qui se déroule dans l’univers biopunk de Slave Zero (1999). Courez et tailladez votre chemin dans un futur dystopique dans ce jeu d’action qui plaira aux fans de Devil May Cry, Strider et Guilty Gear. Du haut de Megacity S1-9, le Khan souverain règne en maître sur la ville. Sous les fondations pourries de la ville, un aventurier vengeur entreprend un voyage pour l’assassiner. 5 ans avant les événements de Slave Zero, Slave Zero X fait revivre un monde où d’horribles machines vivantes, connues sous le nom d’esclaves, sont prêtes à devenir les derniers outils de guerre de la longue et sanglante histoire de l’humanité. Une bande secrète de guerriers connue sous le nom de Gardiens espère empêcher ces biomecha d’être répandus sur le monde, mais un épéiste dans leurs rangs a une idée différente : utiliser la propre arme de l’ennemi contre lui. En fusionnant avec un prototype d’unité esclave volé, Shou deviendra un Diable furieux à la poursuite d’un faux Dieu. Caractéristiques principales : COMBOS TUEURS : Utilisez des coups d’épée rapides, des munitions explosives et des combos élégants contre une armée de viande et de métal.

LA MORT VENUE D’EN HAUT : le jonglage aérien, les courses et le changement fréquent de cible vous permettent d’abattre des ennemis de toute taille, tandis que les sauts sur les murs et les plates-formes vous aident à déjouer vos ennemis.

LE COMBAT POUR LA VIE : conquérir des mini-boss, des éléments de décor et des affrontements en 1 contre 1 qui offrent des défis intenses contre des méchants inoubliables.

LA FORCE N’EST RIEN SANS MAÎTRISE : utilisez la salle d’entraînement pour affiner des mouvements précis et puissants afin d’enchaîner des combinaisons d’attaque dévastatrices.

LE COMBAT AVEC UN CERTAIN RYTHME : une bande-son inspirée des années 90, accompagnée de drum’n’bass et de musique industrielle funky qui renforce la nervosité du combat.

LE PLAISIR VISUEL : une esthétique visuelle unique associe des graphismes 2D nostalgiques à un système d’éclairage avancé et à des environnements 3D stylisés.

LA FIN N’EST JAMAIS LA FIN : Une fois que vous avez terminé la campagne, partez à l’assaut d’une tour de défis procéduraux « Palais sanglant », vaste et frénétique, avec un classement en ligne des meilleurs scores.

Édition physique Standard : L’édition physique inclut : Le jeu physique

Un manuel/guide exclusif

Une guide des contrôles

Une apparence de personnage exclusive rétro selon le support Édition Calamity : L’édition Calamity inclut : Tous les contenus inclus dans l’édition standard (Manuel, guide des contrôles et apparence exclusive)

Un livre d’art exclusif ‘Visuels de Megacity S1-9’ de 160 pages

Une bande dessinée (en anglais) de 28 pages

3 superbes cartes d’art

2 CD avec les bandes sonores originales de Slave Zero X ainsi que du jeu original Slave Zero

Tous les contenus emballés dans une boîte de collection à rabat