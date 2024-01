Pour le moment, Nintendo n’a pas encore annoncé de successeur à la populaire Nintendo Switch.

Le journaliste de Bloomberg, Takashi Mochizuki, rapporte que, sur la base des données de la chaîne d’approvisionnement et des données d’expédition des écrans, Nintendo pourrait facilement produire plus de dix millions de consoles Nintendo Switch 2 au cours de la première année fiscale. On est désormais loin de l’époue des lancements de la Xbox Series X et de la PlayStation 5, qui ont vu Sony et Microsoft lutter pour obtenir suffisamment de consoles dans les magasins, les rendant incroyablement difficiles à trouver pendant la période de lancement.

Display shipment data suggest Nintendo would make 10M+ of next-gen console in initial FY. Unlike PS5 and XSX/S that faced chip shortages at launch, Nintendo’s would be much easier to find at stores. And about OLED version, Omdia says not « for this year. »https://t.co/7SnKeoZOtU

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) January 26, 2024