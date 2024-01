Inti Creates a annoncé Umbraclaw il y a quelque temps sur Nintendo Switch. Le jeu arrivera le 30 mai prochain sur l’eShop de la console hybride.

Umbraclaw, un jeu d’action à défilement latéral, met en scène le chat Kuon qui a pour mission de retrouver son maître après sa mort et se retrouve piégé dans le Plan de l’âme.

Pour ceux qui ne les connaissent pas, Inti Creates est une société de développement de jeux vidéo japonaise fondée en 1996. Elle est principalement connue pour ses jeux d’action et de plateforme, ainsi que pour ses contributions à des franchises populaires.

L’entreprise a commencé en tant que filiale de Capcom, où elle a développé des jeux tels que Mega Man Zero et Mega Man ZX pour les consoles Game Boy Advance et Nintendo DS. Ces jeux ont été acclamés par la critique pour leur gameplay solide et leur esthétique rétro.

En 2007, Inti Creates est devenue une entreprise indépendante et a continué à créer ses propres jeux originaux. Parmi les titres notables figurent Azure Striker Gunvolt, un jeu d’action de type « run and gun » sorti en 2014, ainsi que sa suite, Azure Striker Gunvolt 2. Ces jeux se démarquent par leur style visuel impressionnant, leur gameplay rapide et leur bande-son accrocheuse.

Inti Creates a également travaillé sur d’autres franchises populaires, notamment Bloodstained: Curse of the Moon, un jeu rétro inspiré des jeux Castlevania, et Blaster Master Zero, un remake du jeu Blaster Master pour la Nintendo Entertainment System. Ces projets ont été bien accueillis par les fans, et Inti Creates a réussi à capturer l’essence des jeux classiques tout en apportant sa propre créativité.

Repoussé à la dernière minute à la fin de l’année 2023, Freedom Planet 2 débarquera finalement sur la Nintendo Switch en avril prochain.

Pour fêter cette annonce, les équipes ont créé une nouvelle bande-annonce. La version Switch comprendra également un nouveau mode Boss Rush lors de sa sortie le 4 avril.

Revisitez le monde coloré d’Avalice et combattez une antique menace dans la suite tant attendue de Freedom Planet, le jeu de plateformes indépendant à succès qui a créé la surprise. Plusieurs années se sont écoulées depuis les événements du premier opus, et nos trois héroïnes ont peaufiné leurs compétences fétiches, les rendant plus redoutables que jamais. Tirez parti de la vitesse de Lilac avec son Boost du dragon, atteignez de nouvelles hauteurs avec le Disque salto ou la moto de Carol, ou privilégiez une approche plus en subtilité grâce au bouclier de Milla. Sans oublier Neera, notre tout nouveau personnage jouable qui ne laissera pas ses ennemis de glace, à moins qu’elle n’utilise ses puissants sorts de givre pour les punir. Comme dans l’opus précédent, cette aventure sur plateformes à grande vitesse vous offre une jouabilité dynamique et grisante, mais perfectionne la formule avec un nouveau système de jeu et des améliorations.

Avec ses 24 niveaux conçus de main d’expert, un mode aventure ayant bénéficié d’une extension audacieuse, des graphismes rétro mais offrant une 2D raffinée et l’ajout du mode Boss Rush réclamé à cor et à cri, Freedom Planet 2 a évolué pour acquérir la vrai puissance d’un jeu de plateformes.