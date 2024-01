C’est la rumeur du jour. Plus tôt dans la journée, il y avait une petite lueur d’espoir qu’EA prepare une sortie des Sims sur Nintendo Switch.

Récemment, une poignée de fans a remarqué qu’une description d’EA sur Google Search mentionnait Les Sims 4 sur Nintendo Switch. C’était évidemment surpenant, Les Sims 4 n’étant pas disponible sur Switch, et il n’est pas prévu non plus. Certains y ont vu un signe avant-coureur, mais EA n’a pas tardé à intervenir pour couper court à la rumeur.

Un compte X officiel des Sims s’est exprimé à ce sujet, affirmant que l’annonce des Sims 4 sur Switch était une erreur dans les données de recherche. De plus, le compte a déclaré que Les Sims 4 n’est pas disponible sur Switch, et qu’il n’y a aucun plan de sortie sur la Switch.

Oop! We’ve updated this information as this seems to be an error in the search data. The Sims 4 is not available with no plans for release on the Nintendo Switch.

— The Sims Direct Communications (@TheSimsDirect) January 29, 2024