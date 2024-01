Souvenez-vous du premier jeu Donkey Kong, ce jeu d’arcade dans lequel le fameux Jumpman part sauver une demoiselle enlevée par un gorille et emmener toujours plus haut dans un genre de complexe en construction. Ce jeu représente quelque part les débuts des personnages de Mario et de Donkey Kong. Imaginons ensuite reprendre la base de ce premier jeu pour en faire une licence à part en tant que suite spirituelle dans le genre plate-forme/réflexion sur Gameboy. Sortez de cette imagination pour constater que Nintendo en a fait une réalité en 1994 avant de proposer la nouvelle licence Mario VS Donkey Kong basée sur ce concept pour la Game boy Advance en 2004. Après plusieurs spin-offs faisant suite sur console portable, Mario vs. Donkey Kong revient sur Nintendo Switch avec un tout nouveau remake que nous avons pu expérimenter en avance.

À la poursuite du gorille voleur de jouet

Il y a 40 ans, Donkey Kong avait plus tendance à enlever des jeunes femmes pour les emmener très haut sur des immeubles à peine construits. Pourtant sur Gameboy Advance en 2004, notre gorille semble plutôt se la couler douce devant sa télé à ne rien faire de ses journées. Puis, alors qu’il change de chaîne en boucle, une publicité sur des jouets Mario attire son attention au point de lui faire oublier les spots publicitaires de banane. N’écoutant plus rien, Donkey Kong sort en trombe de chez lui pour se rendre au magasin et constater que les stocks sont en fait épuisés.

Qu’à cela ne tienne la maison-mère produisant les jouets est proche et plutôt que d’aller vérifier d’autres boutiques, le gorille ne trouve pas mieux que d’aller directement à la source. Il vire tous les employés Toad de l’usine de production, s’empare d’un grand sac et le remplit de jouets. En sortant de l’usine, il tombe nez à nez avec Mario, attiré par le vacarme et les Toad en fuite. Après un échange de regards, Donkey Kong prend la direction opposée à Mario à toute vitesse. Commence alors notre aventure à la poursuite du gorille pour récupérer nos précieux jouets Mario.

Une aventure que nous n’avons pas pu parcourir en entier, ce qui ne nous permet pas de vous donner une durée de vie globale du jeu mais nous avons pu poursuivre Donkey Kong à travers les premiers mondes. Autrement dit, à travers la ville, la jungle puis une montagne en feu. À titre de curiosité, nous sommes allés voir du côté de la Game Boy Advance et nous constatons que ce sont exactement les mêmes niveaux en HD. Nous avons ainsi la même expérience en plus jolie, il faudra nous laisser le temps de jouer un peu plus pour savoir si des niveaux inédits sont de la partie et si la durée de vie totale sera ainsi différente de la version d’origine sur Game Boy Advance.

À la base du concept Donkey Kong

L’expérience Mario vs. Donkey Kong est très typée arcade avec des mondes divisés en sous-niveaux à compléter jusqu’à arriver à un niveau de rangement des jouets puis le combat de boss. Les niveaux que nous avons traversé étaient eux-mêmes coupés en 2 parties, une première où nous devons ramasser une clé pour ouvrir une porte menant à la seconde partie du niveau où nous devons récupérer le jouet enlevé par Donkey Kong. Une expérience qui n’est pas de la plate-forme pure mais une expérience de jeu de plate-forme 2D et de puzzle plus ou moins simple selon votre objectif. C’est-à-dire de jouer juste en ligne droite ou de faire en sorte de récupérer tous les bonus d’un niveau et les finir à 100%

La finalité est de progresser jusqu’à récupérer le jouet perdu. Il y a toutefois quelques paquets cadeaux rouges, bleus et jaunes dispersés sur chaque niveau. Il appartient à chacun de progresser directement vers le jouet ou de prendre le temps de tout ramasser avant. Notons qu’il y a un temps imparti à la progression de chaque niveau, ainsi quand nous disons “prendre le temps”, il ne s’agit pas forcément de tarder dans la progression. Sur Game boy Advance, le temps que nous avons mis à terminer le niveau et les bonus récupérés influence sur un score de niveau, cela motivait ainsi les joueurs à tenter d’obtenir le meilleur score. Sur ce remake, nous n’avons vu aucun score affiché. Peut-être avons-nous mal regardé, nous prendrons le temps de creuser la question. Ceci étant dit, finir les niveaux à 100% nous récompensait d’une étoile qui n’avait pas encore d’utilité si ce n’est de flatter notre égo.

Allons plus en profondeur du gameplay et du concept de cette série provenant de Donkey Kong. Les niveaux proposent des mécanismes avec lesquels interagir faisant apparaitre ou disparaitre des éléments influençant notre avancée. Prenons l’exemple d’interrupteurs de couleur rouge, bleu et jaune. Nous ne pouvons qu’en activer un à la fois et ceux-ci sont la plupart du temps dispersés sur les niveaux. Un interrupteur activé fera apparaître des éléments de la couleur de celui-ci. Des plateformes ou des échelles parmi d’autres choses. Il s’agit de réfléchir au chemin à tracer à chaque niveau pour atteindre les interrupteurs, éventuellement ramasser les cadeaux mais surtout parvenir jusqu’au jouet.

Selon les mondes, les mécanismes avec lesquels nous interagissons sont différents. Les actions de Mario gagnent en richesse en avançant bien que tout soit en fait disponible dès le début. Les premiers mondes font office de gros tutoriel pour vous familiariser avec le genre ainsi que les mouvements de Mario. A l’origine, sur Game Boy Advance, le jeu présentait une vidéo tutoriel des mouvements de Mario à chaque début de niveau. Sur Nintendo Switch, nous allons droit à l’essentiel et au gameplay en lançant le jeu. Les tutoriels sont disponibles via un menu ou alors via des encadrés à lire en passant dessus sur les niveaux. Une très bonne chose pour gagner du temps et convenir à tout le monde.

À la recherche des mini-Mario

En faisant comme le jeu et en allant à l’essentiel, nous pouvons jouer au stick ou à la croix directionnelle pour bouger Mario. Il est possible de sauter puis de faire de grand saut en effectuant l’habituelle manipulation de mouvement opposé avant le saut comme dans tous les jeux Mario. Nous pouvons nous accroupir pour ajuster notre hauteur, cette mécanique à une importance dans les niveaux. Puis nous pouvons nous mettre sur les mains, Mario se déplace ainsi la tête à l’envers et ses pieds le protègent des éléments venant des cieux. Sur les mains, nous pouvons même démarrer une suite de triple saut avec ainsi un grand saut au bout de l’enchaînement. Ce sont les mouvements de bases de Mario avec des variantes avec les mécanismes de chaque monde et même des mouvements supplémentaires comme l’escalade de liane dans la jungle.

En plus des mécanismes, nous avons aussi des ennemis que nous pouvons vaincre ou non. Un simple saut ne tue pas les ennemis ici, en revanche nous pouvons nous retrouver sur eux puis appuyer sur la touche d’action pour les soulever et les lancer dans le vide ou sur d’autres ennemis pour les tuer. Nous pouvons aussi soulever des objets pour les lancer sur les ennemis. Le lancer sert également à débloquer votre route et progresser. Nous pouvons prendre la clé du niveau et la lancer à un endroit pour la reprendre derrière et poursuivre. Attention cependant, une clé laissée seule à un endroit finira par disparaître après quelques secondes pour revenir à l’endroit où elle était à l’origine sur le niveau.

Chaque monde que nous avons pu jouer nous proposait 6 niveaux de ce genre dans lequel nous devions progresser, à voir si ce chiffre évolue en avançant. À ce propos, nous avons pu relever une légère différence avec le jeu Game Boy Advance, une fois le premier niveau d’un monde terminé, nous débloquons les autres niveaux d’un coup à faire dans l’ordre que nous désirons. De quoi donner l’illusion d’une expérience plus libre alors que le jeu reste très arcade et linéaire. Nous devions au final tous les faire pour débloquer 2 autres niveaux : un niveau de rangement des jouets puis le niveau de boss. Autrement dit, les mondes que nous traversions comportaient 8 niveaux.

Les deux derniers niveaux sont liés mais une fois terminés nous pouvons les jouer indépendamment. Le niveau de rangement nous propose de mener tous les mini-Mario retrouvés d’un monde vers une boite de rangement. Les choses devant être ludique, la boîte de rangement est toujours au bout d’un autre parcours de plate-forme et puzzle. Nous ne pouvons pas diriger les mini-Mario, ils ne font que suivre automatiquement Mario, ils peuvent sauter jusqu’à une certaine distance ou hauteur puis ils peuvent emprunter certains éléments comme les tremplins. Ils sont vulnérables aux ennemis et nous devons ainsi faire de notre mieux pour ouvrir la voie à ces jouets jusque dans la boîte de rangement. Une expérience subtilement similaire et différente des niveaux standards.

Le combat de boss qui suit se servira du nombre de jouets que nous avons réussi à sauver et à ranger comme base de point de vie pour Mario. Habituellement, en jouant en mode normal, Mario est vulnérable au moindre coup et nous devons recommencer le niveau au début ou à la moitié dépendamment de notre progression. Le remake Switch inclut un mode de jeu “détente” simplifiant l’expérience à ce niveau en nous donnant 5 points de vie en début de niveau. Idéal pour les débutants, bien que les 3 mondes que nous avons traversés et la tonne de vie que nous pouvons accumuler ne nécessite certainement pas de mode détente. À voir si le niveau de jeu augmente vraiment dans les autres mondes.

Revenons aux affrontements de boss, la plupart du temps il s’agit d’affrontements dans lequel nous trouvons des moyens de balancer des choses sur Donkey Kong. Le gorille a plusieurs points de vie et il faut juste ramener les points à zéro pour gagner. De notre côté, le nombre de jouets ramassés dans le niveau préliminaire à cet affrontement détermine les points de vie que nous aurons. Après avoir fini le boss une fois, nous pouvons juste lancer l’affrontement de boss et nous aurons un nombre de points de vie prédéterminé par le jeu. Sur les premiers affrontements, pareillement au niveau de jeu, la difficulté semble relativement basse. Nous ne pouvons que souhaiter avoir un jeu plus difficile en poursuivant et une expérience différente de celle d’origine sur Game Boy Advance. Cela au-delà de la HD, des musiques arrangées, des nouvelles cinématiques ainsi que de l’ajout d’un mode 2 joueurs que nous avons à peine effleuré et dont nous parlerons à une autre occasion.

Impression :

Pour ceux qui ne connaissent pas Mario vs. Donkey Kong, le remake à venir sur Nintendo Switch peut être la bonne occasion de s’y intéresser. Surtout si vous aimez le genre de la plate-forme et du puzzle. L’expérience semble toujours très bonne et solide dans le genre. Pour l’avoir connu sur Game Boy Advance, nos craintes se dirigent sur le contenu de ce remake. Bien que sans aller dans le détail de ce que nous avons vu au-delà des 3 premiers mondes, nous avons eu quelques surprises qui nous motivent justement à retourner sauver les mini-Mario afin de pouvoir vous parler du jeu avec une base d’expérience bien plus solide que ce premier contact rapide avec le jeu.

Mario vs. Donkey Kong est disponible en physique mais aussi sur l’eShop le 16 février 2024.