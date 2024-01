Le PDG d’Electronic Arts, Andrew Wilson, a été interrogé sur le successeur de la Nintendo Switch lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers, en réponse aux rapports indiquant qu’il pourrait sortir cette année.

Alors que les rumeurs de plus en plus insistantes annoncent une nouvelle Nintendo Switch pour 2024, la question est plutôt logique et attendue lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers d’Electronic Arts. Mais:

« Je ne peux absolument pas commenter quoi que ce soit qui n’a pas été annoncé, ni le reconnaître de quelque manière que ce soit« , a répondu Wilson.

« Ce que je dirais, cependant, c’est que, dans la mesure où les plateformes au cours des 20 dernières années [ont] offert une amélioration du CPU, du GPU, de la mémoire, de l’autonomie de la batterie, de la résolution de l’écran… dans la mesure où ces choses se sont produites, où nous sommes capables d’offrir plus d’immersion à nos joueurs, en particulier autour de nos plus grandes franchises comme FC, Madden, Apex, Battlefield, cela a généralement été très bon pour notre entreprise. La capacité de nos joueurs à vraiment expérimenter nos jeux au plus haut niveau a généralement très bien fonctionné pour nous.«

Il a ajouté : « Donc, sans commenter du tout quoi que ce soit concernant Nintendo ou la Switch, je dirais simplement que les nouvelles plateformes sont bonnes pour nous, et lorsque les nouvelles améliorations offrent une amélioration du CPU, du GPU, de la mémoire, de l’autonomie de la batterie, de la résolution de l’écran, cela est généralement un plus pour notre portefeuille particulier de jeux et les communautés qui y jouent. »

Il est intéressant que Wilson ne parle que de la puissance de la console, plutôt que de laisser entendre que quelque chose dans son format a changé. Il connaît presque certainement les plans de Nintendo, donc cela pourrait être une confirmation involontaire que, comme certaines autres sources l’ont affirmé, le nouveau hardware est une évolution plutôt qu’une révolution en termes de design.

Ce qui est clair, c’est que l’anticipation autour de la console atteint des sommets. Selon The Japan Times, les actions de Nintendo ont grimpé de 47 % pour atteindre un record en l’espace d’un an, alimentées en partie par les attentes concernant le successeur de la Switch, ainsi que par l’espoir de plus de succès au box-office comme le film The Super Mario Bros. Movie.

La plus grande question autour de la Switch 2 est de savoir combien elle représentera un bond en termes de puissance, et si elle fera évoluer le concept de la Switch. Récemment, un analyste a affirmé qu’elle serait lancée avec un plus grand écran LCD de 8 pouces, tandis que les rumeurs passées ont varié de manière extrême, allant de presque aussi puissante qu’une PlayStation 5 à moins puissante qu’une PlayStation 4.