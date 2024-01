Le nom de Tokyo RPG Factory vous dit-il quelque chose? Souvenez-vous de Lost Sphear ou encore de Oninaki! Toujours pas? Qu’en est-il de I am Setsuna? Si aucune lanterne ne s’allume dans vos mémoires, sachez que le studio existe depuis 2014 et a été fondé comme une filiale à Square Enix dans l’objectif de proposé des expériences old-shool du RPG japonais à destination des fans en recherche d’expérience très classique du genre. Nous apprenons aujourd’hui par gamebiz que le studio a finalement été absorbé par Square Enix. Nous pouvons supposé que celui-ci n’a jamais su briller depuis sa création et que la montée en notoriété de la Team Asano avec les séries Bravely Default, Octopath Traveler ou encore la nouvelle licence Triangle Strategy ne justifie plus l’existence de Tokyo RPG Factory dont une partie de l’équipe à certainement rejoint la Team Asano pour enfin véritablement développer des expériences old-school mémorable. L’avenir nous le dira.

