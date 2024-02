Enquêtez sur la tragique histoire de l’île de Blood Edward dans Another Code: Recollection, libérez le guerrier qui sommeille en vous dans Prince of Persia: The Lost Crown, embarquez pour des aventures légales dans Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy et bien plus ! Voici un aperçu des titres qui sont arrivés en janvier sur le Nintendo eShop.

Les jeux présents :

-Prince of Persia : The Lost Crown

-Another Code : Recollection

-Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy

-Reigns

-The Pedestrian

-Hidden Through Time 2 : Myths & Magic