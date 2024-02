Tokyo Xanadu eX+ aura droit à une sortie anglaise sur Nintendo Switch en occident, l’éditeur Aksys Games et le développeur Falcom viennent de faire la belle annonce. Les fans pourront le récupérer en juin 2024.

Tokyo Xanadu eX+ a été initialement annoncé pour la Switch l’année dernière et est sorti au Japon le 29 juin 2023 pour 4 800 yens.

On sait aussi que la version Switch inclura tous les DLC sans achat supplémentaire et comprendra une localisation remaniée pour l’histoire du jeu. Les précommandes ont déjà commencé pour l’édition physique sur la boutique américaine d’Aksys Games à 69,99 $.

« Tokyo Xanadu » est un jeu vidéo de rôle et d’action développé par Nihon Falcom, connu pour d’autres séries de jeux de rôle acclamées comme « Ys » et « The Legend of Heroes ». Sorti initialement pour la PlayStation Vita le 30 septembre 2015 au Japon, une version améliorée, la eX+, est arrivée le 8 septembre 2016 sur PS4 au Japon et le 8 décembre 2017 en Occident. Le jeu est sorti mondialement le même jour sur PC via Steam et GOG.

La version Nintendo Switch de Tokyo Xanadu eX+ est basée sur celle sortie sur PS4 et proposera 60 fps, nouveaux scénarios, nouveaux personnages jouables, contrôles revus, nouveaux modes (le High-Speed Mode que l’on retrouve dans les Trails et les Ys).

Attention spoiler !

« Tokyo Xanadu » plonge les joueurs dans une aventure épique située dans Morimiya City, une banlieue de Tokyo, où le lycéen Kou Tokisaka découvre un monde parallèle appelé l’Eclipse. Après avoir sauvé sa camarade de classe, Asuka Hiiragi, des créatures de l’Eclipse, Kou apprend l’existence de ces mondes parallèles et des dangers qu’ils représentent pour la réalité. Asuka fait partie d’une organisation secrète appelée Némésis, dédiée à combattre les menaces de l’Eclipse, et Kou se joint à elle dans sa lutte.

Au fil de l’histoire, Kou et Asuka sont rejoints par d’autres étudiants possédant des compétences uniques, chacun avec son propre passé et ses motivations. Ensemble, ils explorent les donjons de l’Eclipse, affrontent de puissants ennemis et dévoilent les mystères derrière ces mondes parallèles et la catastrophe appelée « Le Tragédie » qui a frappé la ville dix ans auparavant.

L’un des points centraux de l’intrigue est la découverte que l’Eclipse est lié aux émotions et désirs les plus sombres de l’humanité. Les personnages principaux doivent affronter leurs propres peurs et doutes pour acquérir la force nécessaire à protéger leur monde. Le jeu explore des thèmes tels que l’amitié, le sacrifice et la recherche de soi à travers les épreuves.

La véritable nature de l’Eclipse est révélée être connectée à une ancienne civilisation et à un artefact magique, le « Xanadu », capable d’exaucer n’importe quel souhait. Les ennemis principaux, les « Greed », sont des manifestations de la cupidité humaine et aspirent à utiliser le pouvoir de l’Eclipse pour leurs propres fins néfastes.

Dans un tournant dramatique, il est découvert que l’un des alliés de Kou, Shiori, est une clé humaine créée par l’organisation antagoniste, le Sanctuaire, pour ouvrir un portail vers le vrai Xanadu. Kou et ses amis se battent pour sauver Shiori et empêcher le Sanctuaire d’atteindre ses objectifs, aboutissant à une confrontation finale où les véritables intentions de chacun sont révélées.

« Tokyo Xanadu » se termine sur une note à la fois douce-amère et pleine d’espoir. Après avoir vaincu le chef du Sanctuaire et fermé le portail vers le vrai Xanadu, Kou et ses amis promettent de continuer à protéger le monde des menaces de l’Eclipse, tout en poursuivant leurs propres rêves et aspirations dans le monde réel.

Pour les plus curieux, dans le cadre du Project EGG (Engrossing Game Gallery) de D4 Enterprise, l’action RPG Xanadu de Nihon Falcom est disponible depuis le 28 décembre sous version d’origine sur l’eShop Nintendo Switch (pour 5,59 €) avec un nom assez brut : EGGCONSOLE XANADU PC-8801 PC-8801mkIISR. Comme son nom l’indique, il s’agit de la toute première version de Xanadu, sortie au Japon le 27 octobre 1985 sur PC-8801.