Au Japon, Nintendo a commencé à partager le Top 20 mensuel des jeux pour la Nintendo Switch sur son site web. Le Top 20 ci-dessous répertorie les jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop en janvier 2024, et couvre uniquement les téléchargements payants du Nintendo eShop et du My Nintendo Store au Japon.

Comme pour DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince en décembre, Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island souffre d’une énorme rupture de stock physique au Japon, ce qui pousse de nombreux joueurs sur l’eShop. Ce qui explique pourquoi, en même pas une semaine de temps depuis sa sortie, le jeu est déjà 2ᵉ de ce classement.

Voici le dernier Top 20 mensuel des jeux du Nintendo eShop de la Nintendo Switch au Japon, couvrant la période allant du 1ᵉʳ au 31 janvier :

01./01. [NSW] Suika Game (Aladdin X) [09.12.2021] {240 Yens}

02./00. [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island (Spike-Chunsoft) [25.1.2024] {6,985 Yens} / NEW

03./04. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami) [16.11.2023] {6,930 Yens}

04./03. [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo) [20.10.2023] {6,500 Yens}

05./00. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo) [29.4.2022] {4,300 Yens}

06./05. [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom) [26.3.2021] {3,990 Yens} (60% off until January 10th)

07./06. [NSW] Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018] {2,750 Yens} (75% off until January 9th)

08./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017] {6,578 Yens}

09./02. [NSW] DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince (Square-Enix) [01.12.2023] {7,678 Yens}

10./11. [NSW] Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (Capcom) [21.2.2019] {2,990 Yens} (66% off until January 15th)

11./09. [NSW] Human: Fall Flat (Curve Digital) [28.12.2017] {1,530 Yens}

12./00. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 (SEGA) [10.12.2020] {3,850 Yens}

13./00. [NSW] Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018] {3,960 Yens}

14./00. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020] {6,578 Yens}

15./00. [NSW] Another Code: Recollection (Nintendo) [19.1.2024] {6,578 Yens} / NEW

16./00. [NSW] The Battle Cats Unite! (Ponos) [20.12.2018] {999 Yens}

17./00. [NSW] Among Us (Innersloth) [16.12.2020] {520 Yens}

18./19. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018] {7,920 Yens}

19./20. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo) [09.9.2023} {6,500 Yens}

20./15. [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch (Takara TOMY) [06.10.2023] {6,600 Yens}