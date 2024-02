Dans une vie, il y a des moments inoubliables qui restent à jamais gravés au fond des cœurs. C’est sans doute un de ces moments qu’est en train de vivre l’équipe turque de Phew Phew Games avec la sortie de son tout premier jeu vidéo Anomaly Agent sur différentes plateformes, dont la Nintendo Switch. Est-ce que cette première entrée dans le monde du jeu vidéo est une réussite ? C’est ce que nous allons voir.

Anomaly Agent est disponible à quinze euros sur l’eShop.

Des anomalies dans la matrice

Anomaly Agent se déroule dans un monde futuriste cyberpunk qui subit de nombreuses anomalies spatio-temporelles. Vous incarnez l’agent 70, tout de blanc vêtu, qui travaille à l’agence TDAY, chargée de corriger ces anomalies. Vous venez de finir une mission et d’obtenir une promotion. Mais avant d’enfiler votre nouveau rôle, il vous reste une dernière mission à accomplir. Malheureusement, celle-ci ne va pas se passer comme prévu et vous allez vous retrouver bloqué dans une boucle temporelle. C’est le début d’une nouvelle aventure : comment sortir de cette boucle ?

L’univers d’Anomaly Agent, nous a fait penser un peu à l’univers de Matrix, avec beaucoup plus d’humour. En effet, nous avons l’impression d’être dans la matrice avec des bugs qui interviennent régulièrement. Les ennemis peuvent apparaître à tout moment et même fusionner entre eux afin d’obtenir un seul adversaire plus puissant. Nous pouvons dire que cette impression dans ce monde cyberpunk est plutôt agréable à vivre.

Un jeu nerveux à l’inspiration arcade

Concernant le gameplay, nous sommes sur un jeu d’action alliant des phases de combat et des phases de plateforme. Il vous faudra éliminer de nombreux ennemis tout au long du jeu et vous débarrasser de quelques boss à l’aide de vos poings ou d’armes à feu. Certaines phases de combat peuvent contenir vraiment beaucoup d’adversaires. Il faudra donc être assez réactif manette en main. Et ce ne sera pas facile car au fur et à mesure que votre personnage progressera, il sera possible de vaincre vos opposants de multiples manières ! Plein de combos sont possibles, que ce soit avec les poings, les armes à feu ou avec les différents pouvoirs disponibles. Les possibilités sont tellement nombreuses que parfois, nous nous sommes emmêlés les pinceaux avec la manette car tous les boutons de la Nintendo Switch sont utiles dans les combats. En plus de tout cela, il sera aussi possible de faire des dégâts grâce à l’environnement. Nous sommes donc très satisfaits des phases de combat car chacun pourra y trouver sa propre façon de jouer.

Ces façons de combattre sont associées à un système d’amélioration de compétences. Régulièrement dans le jeu, il sera possible de choisir une amélioration en dépensant de l’argent. Allez-vous améliorer les dégâts de vos armes à feu ou ceux de vos poings ? Préférez-vous augmenter le nombre de munitions de vos armes ou améliorer le temps de chargement de vos pouvoirs ? Ce sera à vous de décider.

Pour pouvoir avoir le choix parmi toutes les améliorations possibles, il faudra obtenir de l’argent en remportant vos combats. Si vous effectuez beaucoup de kills sans vous faire toucher et en faisant des combos, vous aurez un bonus intéressant dans votre porte-monnaie. Nous retrouvons donc un peu ici un esprit arcade très sympathique.

Enfin, pour être complet sur le gameplay du jeu, les phases de combats sont parfois séparées par des phases de plateforme. Celles-ci sont plutôt bien faites. En général ces phases demandent d’aller d’un point A à un point B rapidement sous peine de mourir. Cela permet de souffler entre deux phases de combat qui peuvent être intenses.

Nous avons évoqué le fait de mourir. Oui, cela vous arrivera régulièrement dans le jeu. Mais heureusement, le système de points de sauvegarde est très bien fait dans le sens où il y en a beaucoup. Ainsi, nous ne sommes jamais frustrés lorsque le Game Over arrive car souvent, nous pouvons reprendre la partie à un endroit très proche de là où nous venons de succomber.

Tout cela mis bout à bout nous fait dire que le jeu possède un solide gameplay, exigeant mais jamais frustrant.

Des ralentissements frustrants

Le gameplay n’est pas frustrant mais la réalisation technique du jeu sur Nintendo Switch, par contre, peut l’être. En effet, à partir d’une ou deux heures de jeu, de gros ralentissements se font sentir. Si vous êtes en plein combat, clairement, cela nuit à l’expérience du joueur. Heureusement, en quittant le jeu puis en le relançant, le problème semble se corriger. Cela ressemble beaucoup à un problème d’optimisation de la mémoire utilisée par la Nintendo Switch lorsque le jeu est lancé. Nous espérons donc une mise à jour rapide afin de corriger ce problème qui ternit fortement l’expérience de jeu.

Une bande son au rendez-vous

Anomaly Agent jouit de graphismes rétro de bonne qualité, rien à dire de plus de ce côté.

Mais la bande-son, en revanche est de très bonne facture. Tantôt électro, tantôt rock, la musique qui nous accompagne dans notre aventure donne bien le ton du jeu. Il nous est même arrivés d’écouter la musique rien que pour le plaisir.

Enfin, pour conclure ce test, parlons un peu de la durée de vie. Vous finirez Anomaly Agent en 5 ou 6 heures en mode normal. Nous imaginons qu’en mode difficile, vous mettrez un peu plus de temps mais cela reste un temps de jeu assez faible, surtout pour la somme de 15€ (hors promotion) affichée sur le Nintendo eShop. Heureusement, il y a un espoir, une promesse, faite par les développeurs du jeu. Dans le menu principal de Anomaly Agent, il existe un menu inactif, intitulé « Mode Roguelite, bientôt disponible ». A ce jour, nous n’avons aucune information supplémentaire sur le contenu de ce mode de jeu. Mais un mode roguelite nous paraît cohérent avec les nombreuses possibilités d’améliorations présentes dans le mode de jeu principal. Alors, wait and see.

Conclusion 6.5 /10 Anomaly Agent est un beau premier jeu pour l’équipe turque de Phew Phew Games. Il possède un scénario et un univers intéressants qui nous incitent à aller jusqu’au bout de l’histoire afin de savoir comment cela se termine. Le gameplay nerveux et varié ainsi que la bande son de grande qualité sauront séduire de nombreux joueurs. En revanche, la faible durée de vie et les gros ralentissements sur Nintendo Switch incitent à la prudence. Un mode roguelite à venir pourra ajouter de la durée de vie mais nous n’avons à ce jour aucune garantie de correction des problèmes techniques à travers une future mise à jour. En conclusion, Anomaly Agent est un très bon jeu, mais nous vous conseillons soit d’attendre un peu pour l’acheter sur Nintendo Switch, soit de le prendre sur une autre plateforme pour en profiter pleinement. LES PLUS Un scénario et un univers intéressant

Un scénario et un univers intéressant Des combats très nerveux

Des combats très nerveux Beaucoup de possibilités dans les combats

Beaucoup de possibilités dans les combats Une bande-son qui colle parfaitement au jeu

Une bande-son qui colle parfaitement au jeu 3 niveaux de difficulté

3 niveaux de difficulté Un mode roguelite à venir LES MOINS Quelques gros ralentissements

Quelques gros ralentissements Une durée de vie faible Détail de la note Univers/Ambiance 0

Gameplay 0

Bande-son 0

Graphismes 0

Durée de vie 0

Réalisation 0