Konami vient d’annoncer Yu-Gi-Oh ! Early Days Collection sur Nintendo Switch.

Une paire de titres classiques a été confirmée jusqu’à présent. Yu-Gi-Oh ! Duel Monsters 4 : Battle of Great Duelist et Yu-Gi-Oh ! Duel Monsters 6 : Expert 2 seront tous deux disponibles. Ils sont sortis sur Game Boy Color et Game Boy Advance en 2000 et 2001 respectivement, mais uniquement au Japon.

Notez que d’autres jeux feront partie de la collection Yu-Gi-Oh ! Early Days. Cependant, il faudra attendre un rapport ultérieur pour savoir lesquels sont prévus. La date de lancement de Yu-Gi-Oh ! Early Days Collection n’a pas encore été annoncée. Konami n’a pas non plus annoncé de sortie occidentale pour le moment.

New Konami Collection announced

Possibly translated as « Yu-Gi-Oh! Early Days Collection » Contains games across Game Boy Color & Game Boy Advance pic.twitter.com/bNJxzygKRW — Good Vibes Gaming (@GVGOfficial) February 4, 2024

« Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist » est un jeu vidéo de la franchise Yu-Gi-Oh!, sorti exclusivement au Japon en l’an 2000 pour la console Game Boy Color. Ce jeu fait partie de la série « Duel Monsters », basée sur le manga et l’anime populaires Yu-Gi-Oh!, qui met en scène des duels de cartes entre différents personnages utilisant un deck varié de monstres, pièges et cartes magiques. « Battle of Great Duelist » se distingue par son gameplay stratégique, où les joueurs construisent et personnalisent leur deck pour affronter des adversaires contrôlés par l’IA dans le but de devenir le duelliste ultime. Le jeu est divisé en plusieurs versions, chacune portant le nom d’un personnage de l’anime (Yugi, Kaiba, et Joey), avec des cartes spécifiques à chaque version, encourageant ainsi les joueurs à collectionner et échanger avec d’autres pour compléter leur collection.

« Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2 » est un jeu de cartes stratégique basé sur la célèbre franchise manga et anime Yu-Gi-Oh!. Sorti uniquement au Japon en 2001 pour la Game Boy Advance, ce jeu constitue une partie importante de la série « Duel Monsters ». Il offre aux joueurs une expérience de duel de cartes améliorée, avec une collection étendue de cartes disponibles pour créer des decks diversifiés. « Expert 2 » introduit des mécaniques de jeu plus complexes et un plus grand nombre de cartes par rapport à ses prédécesseurs, permettant une profondeur stratégique et tactique accrue. Les joueurs peuvent affronter des adversaires contrôlés par l’IA dans divers modes de jeu, y compris des tournois et des duels libres, tout en essayant de débloquer de nouvelles cartes pour renforcer leurs decks.