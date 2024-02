Compagnons, liens, relations et bien plus encore !

ATLUS et Vanillaware viennent de dévoiler de nouveaux éléments sur le très attendu Unicorn Overlord, leur prochain RPG tactique. Ce trailer dévoile la manière dont les joueurs pourront établir des liens et tisser des affinités avec leurs compagnons.

Dans cette vidéo, Alain, le protagoniste, apprend comment renforcer ses liens avec les personnages, en créant de « l’affinité » : les conversations, les repas ou encore les cadeaux seront essentiels. En effet, une « affinité » élevée offre des bonus de stats au sein des unités, mais bien plus encore !

Par les créateurs de 13 Sentinels: Aegis Rim, Odin Sphere et Dragon’s Crown, Unicorn Overlord combine exploration d’un vaste monde et système de combat innovant, le tout dans le style emblématique de Vanillaware ! Parcourez un monde dynamique, menez une armée de plus de 60 personnages uniques et faites-vous un nom dans les cinq nations.

Unicorn Overlord sera disponible le 8 mars 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.