KONOSUBA – God’s Blessing on this Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire!, que nous allons simplifier en KONOSUBA pour le test, est un visual novel « érotique » réservé aux plus de douze ans. Le jeu est édité par Mages, un studio réputé au Japon pour ses histoires capables du meilleur (Anonymous;Code) comme du pire. KONOSUBA est disponible le 8 février 2024 en physique et sur l’eShop au prix de cinquante euros.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau excellent en anglais est nécessaire pour jouer à KONOSUBA.

Un visual novel pour un public très restreint

Avant toute chose, nous préférons vous prévenir : KONOSUBA est réservé à un public qui aime la culture japonaise. Et quand nous parlons de culture japonaise, nous parlons de ses spécificités parfois très gênantes et qui ne sont pas vraiment acceptées en Europe.

Nous avons le droit à de la misogynie ordinaire, à de la sexualisation de personnages féminins typés « enfants », à des personnages féminins stupides… Des stéréotypes douteux et datés que nous ne pouvons pas personnellement recommander.

Reprenons depuis le début. KONOSUBA est un visual novel dans lequel nous incarnons une bande d’aventuriers qui semble tout droit tiré d’un RPG. Il y a Kazuma, l’« homme », le leader de la bande, qui trouve toutes ses comparses stupides.

Il y a Aqua, la déesse de l’eau, que le jeu qualifie lui-même de « useless » (inutile), Megumin, une sorcière qui complexe à cause de la taille de sa poitrine et qui a tendance à faire des sorts d’explosion un peu partout, et Darkness, une paladin bien sous tous rapports et qui rêve secrètement de dominer les autres…

Cette petite bande revient d’une quête lorsqu’elle tombe sur une étrange pierre laissée au sol. Ils hésitent à la prendre, car celle-ci est peut-être maudite… Ils décident alors de la faire expertiser à la boutique du coin.

La pierre serait capable de fabriquer des vêtements de qualité… Mais elle est également maudite ! Celle-ci force celui qui l’utilise à révéler ses vrais désirs… Et pour briser la malédiction, la seule solution est de réaliser ces derniers.

Un postulat de base intéressant

Pourquoi pas. Le postulat de base est assez drôle et varie des choses que nous avons l’habitude de voir. Une journée après, la police arrive à nos portes. La pierre trouvée est un bien dérobé…

Et au lieu de rendre celle-ci ou de défendre notre honneur, le propriétaire nous demande de fabriquer des vêtements sexys pour lui, des vêtements qui lui rappellent les femmes de sa tendre adolescence. Les choses deviennent alors plus gênantes.

La police nous exige donc de travailler pour ce noble car si nous ne pouvons pas prouver notre innocence, nous sommes alors de facto coupables.

Dans le même temps, Darkness est maudite par la pierre et est devenue le cliché de la femme dominatrice. Il faut réussir à assouvir ses désirs pour la libérer de cette emprise.

KONOSUBA est un visual novel. Le gameplay est assez facile à prendre en main. Nous incarnons Kazuma et nous devons suivre le récit qui se passe sous nos yeux. Nous avons parfois de la lecture, et d’autres fois nous aurons des choix à prendre.

Ces derniers nous font gagner des cœurs envers les jeunes demoiselles. Les choix sont souvent un peu étranges, reposent un peu sur de la chance, mais fort heureusement, KONOSUBA est conçu pour que la sauvegarde soit rapide et accessible. Nous pouvons sauvegarder avant chaque choix pour trouver la bonne réponse.

Mais il n’y a pas que du texte à lire. Le noble va nous demander de créer des vêtements en un certain nombre de jours. Chaque vêtement demande des ressources précises et pour les récolter, il faudra envoyer nos personnages en quête.

Un scénario qui se tient sur les doigts de la main

Il y a d’un côté les quêtes « solo » comme du babysitting ou du minage ou encore des quêtes de groupe comme la récolte d’herbes et la chasse aux monstres.

Lorsque nous réalisons pour la première fois une quête de groupe, nous débloquons une scène « comique ». L’une des premières met en scène Darkness qui veut se faire manger par un slime pour ressentir la bave du monstre sur ses parties intimes. Soit.

Il y a les vêtements à créer pour la quête principale, qui fait avancer le récit, et les vêtements facultatifs. Nous faisons ensuite porter la tenue à la personne que nous voulons (parmi les choix disponibles). Nous gagnons alors des cœurs avec elle. Les vêtements facultatifs apportent aussi des bonus et des pièces.

Pour créer les vêtements, nous pouvons aussi acheter les pièces manquantes contre de l’argent.

Nous avons enfin une journée de repos par semaine où nous allons parfois croiser l’une des demoiselles afin de gagner des cœurs.

Est-ce que tout cela fonctionne bien et s’harmonise ensemble ? Malheureusement, non. KONOSUBA a un concept intéressant, une histoire avec un angle original, mais malgré tout, le scénario n’est pas très bon.

Même en faisant abstraction de tous les clichés misogynes, les personnages creux aux comportements douteux, nous nous retrouvons avec un scénario vide et une histoire tirée par les cheveux et remplie d’incohérences.

Des personnages creux et stéréotypés

L’histoire du noble devient de moins en moins crédible au fil des révélations. Ces dernières sont d’ailleurs invraisemblables. Les saynètes sont parfois drôles, mais la plupart du temps, nous sommes affreusement gênés par ces moments qui n’apportent ni érotisme, ni humour et qui ne font pas progresser le récit.

Le gameplay repose sur les quêtes est un concept intéressant, mais il est bien trop répétitif pour apporter une plus-value significative.

Nous avons cependant apprécié que le jeu, malgré tout ce qu’il y a autour, garde une certaine candeur et ne sombre (presque) pas dans la vulgarité. Nous avons aussi apprécié l’option qui permettait de passer les dialogues même si nous regrettons les vibrations parfois intempestives.

Par son concept qui mélange les phases de planification et celles de récit, KONOSUBA est un jeu à la très grosse durée de vie. Cependant, le contenu intrinsèque est vide, ne proposant aux joueurs que de répéter les mêmes actions à l’infini pour gagner des images suggestives. La part de gestion est elle aussi très légère, peut-être trop pour un jeu qui coûte tout de même cinquante euros.

KONOSUBA n’est pas traduit en français et un excellent niveau en anglais est nécessaire pour comprendre le texte. Le jeu est agréable que ce soit en mode docké ou portable, même si nous regrettons l’absence d’un tactile en portable qui est d’ordinaire disponible dans les visual novels.

Les graphismes sont intéressants. Nous gagnons des « poses » suggestives à chaque tenue débloquée. Même si les images sont assez statiques, avec des personnages qui changent juste d’expression, ces dernières sont assez bien réalisées.

La musique est elle aussi sympathique, et même si elles ne sont pas exceptionnelles, elles arrivent à donner un coup de fouet bien énergique à l’aventure.

Conclusion 5.5 /10 KONOSUBA - God's Blessing on this Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire est un visual novel réservé à un public très restreint. Son histoire n’est pas très bien écrite, ses personnages relaient des clichés misogynes qui ne se détachent jamais des stéréotypes qu’ils renvoient, son gameplay est répétitif, ses personnages sont creux… Néanmoins, le jeu a quelques scènes assez drôles et les graphismes et les dessins (suggestifs) sont plutôt réussis. KONOSUBA n’est pas traduit en français. LES PLUS Un concept de base original

Un concept de base original Un gameplay qui tente d’apporter une plus-value dans le visual novel

Un gameplay qui tente d’apporter une plus-value dans le visual novel Des graphismes réussis

Des graphismes réussis Presque jamais vulgaire LES MOINS Aucune traduction française

Aucune traduction française Des personnages mal écrits

Des personnages mal écrits Une histoire peu crédible

Une histoire peu crédible Des saynètes longues et qui ne font pas rire

Des saynètes longues et qui ne font pas rire De la misogynie, en veux-tu, en voilà

De la misogynie, en veux-tu, en voilà Un prix excessif pour son contenu Détail de la note Gameplay / Scénario 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0