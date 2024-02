Voici les résultats financiers de Nintendo du premier semestre de l’année fiscale 2023-2024, couvrant la période d’octobre à décembre 2023.

On commence avec les résultats financiers concrets de Nintendo pour l’année fiscale en cours.

Sur 9 mois (avril-déc 2023)

C.A. : 8 720 M€ (+8%)

Bénéfice opérationnel : 2 903 M€ (+13%)

Bénéfice net : 2 551 M€ (+18%)

Malgré le contexte de « fin de vie » de la Nintendo Switch, la Nintendo Switch a été livrée à 6,9 millions d’exemplaires ce trimestre, en baisse par rapport aux 8,22 millions d’exemplaires de l’année dernière. Désormais, plus de 139,36 millions de consoles à ce jour. Nintendo a revu à la hausse l’intégralité de ses objectifs pour l’année en cours, grâce à des ventes légèrement meilleures que celles anticipées et un taux de change yen/euro qui leur est plus favorable que prévu.

– 6,9 millions de Switch vendues d’octobre à décembre 2023 (50% Oled, 19% Lite)

– 139,36 millions de Switch au total. Elle est dorénavant à moins de 15 millions du record (pour Nintendo) de la DS (et juste un peu plus pour la PS2).

– 33,34 millions de Switch ont été distribuées au Japon (record absolu, devant la DS)



Un un trimestre, Super Mario Bros. Wonder atteint 11,96 millions de ventes. Il s’agit de la vente la plus rapide de la franchise, dépassant New Super Mario Bros. Wii au premier trimestre (10,55 millions).

Super Mario RPG s’est vendu à 3,14 millions d’exemplaires en 6 semaines. Il écrase déjà les ventes du jeu original (pas disponible en Europe) au cours de son premier trimestre.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a dépassé les 20,28 millions d’exemplaires dans le monde. Il s’est écoulé 780 000 unités de plus ce trimestre. C’est le 2e best-seller de la franchise. Plus de 40% des ventes de jeux Zelda ont été réalisées sur Nintendo Switch, un chiffre fou. BOTW continu de bien se vendre, avec 2,61 millions en 2023.

Pokemon Ecarlate / Violet s’est vendu à 1,13 million d’exemplaires au cours des 3 derniers mois, soit plus de 24,36 millions d’unités au total. C’est le jeu de la série qui s’est vendu le plus rapidement et il a dépassé la 2ᵉ génération pour devenir le 3ᵉ titre Pokemon le plus vendu. La série Pokemon principale s’est vendue à plus de 95 millions d’exemplaires sur Nintendo Switch.

Les 65 jeux ayant dépassé le million de ventes 1st party connues sur Nintendo Switch (publiées par Nintendo uniquement).

Pour la route, un petit top des ventes uniquement au Japon.

Les meilleures ventes de l’histoire du Japon:

– Animal Crossing NH devient le 1er jeu à dépasser les 11 millions.

– Pokémon Scarlet/Violet est déjà 3ᵉ jeu à dépasser les 8 millions.

– Smash Ultimate passe devant Pokémon Or/Argent

– Splatoon 3 passe devant le 1er Super Mario.

À un niveau plus bas, Zelda BOTW grimpe dans le classement et est notamment passé devant:

– le jeu le plus vendu de la SNES (Super Mario Kart)

– le jeu le plus vendu de la PS2 (Dragon Quest VIII)

– le jeu tiers le plus vendu de la NES (Dragon Quest III)