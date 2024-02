Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 8.2.0.

■ Il est désormais possible d’effectuer des transmissions d’aptitude avec jusqu’à cinq aptitudes à la fois

Vous serez désormais capable de transmettre jusqu’à cinq aptitudes à la fois en utilisant l’option « Transmettre aptitudes » !

Cette option sera disponible dès que vous aurez mis à jour l’application.

Note : il est possible de transmettre des aptitudes dans la section « Entraînement » du menu « Alliés ».

■ Ajout d’une fonctionnalité affichant une liste des effets actifs sur les unités

En touchant le symbole « ! » affiché à côté du nom de l’unité, il vous sera possible de voir une liste des effets actifs sur cette unité pendant le combat.

■ Mise à jour des aptitudes qui apparaissent dans la dernière salle de la tour de l’évei

Des aptitudes ayant un coût en PA encore plus élevé apparaîtront dans la dernière salle (salle 25) de la tour de l’éveil.

Note : ces mises à jour concernent les événements de la tour de l’éveil et des retours de la tour de l’éveil qui commenceront après le lancement de la mise à jour. Cela ne concernera pas l’événement de la tour de l’éveil commençant le 24/1/2024 7:00(UTC).

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour certains héros mythiques

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Reginn, Porteuse d’espoir, et Triandra, Âcre cauchemar, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude spéciale

Seiðr +

Délai : 3

Compteur -3 au début du tour 1 et du tour 4.

Augmente les dégâts de 20 points et les dégâts

sont calculés avec la Déf ou la Rés de l’ennemi

(la valeur la plus faible).

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude C

Panique voilée 4

Après le combat, inflige Atq/Vit/Déf/Rés -3 et

【Panique】à la cible et aux ennemis à

2 cases ou moins de la cible jusqu’à la fin de

leur phase, et confère【Diminution】à l’unité

et aux alliés situés sur la même ligne horizontale

ou verticale.

【Panique】

Les bonus de la cible se transforment en malus

jusqu’à la fin de sa phase.

【Diminution】

Inflige un malus d’Atq/Vit/Déf/Rés à l’ennemi

égal à tout malus actuel affectant chacune de

ces caractéristiques (Atq/Vit/Déf/Rés) pendant

le combat jusqu’à la fin de sa phase.

Non compatible :

・ Aptitude de soutien

Mauvais rêve +

Portée : 1

Permet à la cible d’agir à nouveau. Inflige

Atq/Vit/Déf/Rés -5,【Négation】et

【Discorde】aux ennemis sur la même ligne

horizontale ou verticale que l’unité et sa cible

jusqu’à la fin de leur phase. Ne peut être utilisé

sur les unités possédant l’aptitude Chant

ou Danse. Cette aptitude est traitée comme

Chant ou Danse.

【Négation】

Compteur +1 par attaque pour la cible pendant

le combat jusqu’à la fin de sa phase. (S’il y a

plusieurs effets similaires, seul le plus puissant

s’applique.)

【Discorde】

Inflige Atq/Vit/Déf/Rés -X à l’unité pendant

le combat (X = 2 + nombre d’alliés situés

à 2 cases ou moins de l’unité ; 5 maximum)

jusqu’à la fin de sa phase.

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude B

Danse brasier 3

Si l’aptitude Chant ou Danse est utilisée,

active【Mobilité (1)】sur l’unité, et confère

Atq/Vit +6 et【Adrénaline】à la cible pendant

un tour.

【Mobilité (1)】

Après avoir attaqué, utilisé une aptitude de

soutien ou détruit une structure, l’unité peut se

déplacer de 1 case(s). (Se déplace

selon le type de mvt, 1 fois par tour.) Attaque

ou soutien impossible. S’il y a plusieurs effets

similaires, le plus puissant s’applique. Après le

déplacement, si une aptitude permettant d’agir

à nouveau (p. ex. Élan victorieux) se déclenche,

Mobilité se déclenchera après l’action conférée.

Le mvt de base de l’unité n’a pas d’effet sur le

mvt conféré. Téléportation maximale

(p. ex. via Sauvetage) : 1 case(s).

【Adrénaline】

Confère l’effet suivant pendant un tour : « Si

l’unité initie le combat, l’unité peut effectuer

une double frappe avant que l’ennemi ne

riposte. »

Non compatible :

Reginn, Porteuse d’espoir, et Triandra, Âcre cauchemar, ont de nouvelles armes à améliorer. Consultez la section intitulée « Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations » pour en savoir plus.

■ Ajout de nouvelles aptitudes qu’il est possible d’attribuer aux héros mystérieux et aux héros en symbiose

Les héros mystérieux et les héros en symbiose peuvent désormais être équipés en même temps de leur aptitude exclusive d’origine ainsi que d’armes arcanes et d’aptitudes de symbiose qu’ils ont héritées d’autres héros.

■ Mises à jour de focus

○ Mise à jour de la catégorie Taux héros spéciaux 4★.

39 héros spéciaux qui sont apparus dans le jeu entre février 2020 et janvier 2021 apparaîtront désormais dans la catégorie Taux héros spéciaux 4★.

De plus, nous avons ajouté 13 types de retours de focus « Héros spéciaux » dans lesquels la catégorie Taux héros spéciaux 4★ sera ajoutée.

Note : ce changement s’appliquera pour la première fois lors de l’événement d’invocation « Héros spéciaux : jolis cadeaux, le retour » débutant le 24/2/2024 7:00(UTC).

Pour en savoir plus, veuillez consulter la notification intitulée « Supplément de la chaîne Feh, partie 1 : taux héros spéciaux 4★ ».

○ Des héros ont été ajoutés dans des focus « Retour hebdomadaire ».

Un total de 19 héros 5★ supplémentaires ont été ajoutés à la liste de héros qui apparaissent dans des retours hebdomadaires, et ils apparaîtront également dans la catégorie Taux spécial 4★ dans d’autres focus.

De nouveaux retour de focus auront lieu à partir du 11/2/2024 7:00(UTC) !

Pour en savoir plus, veuillez consulter la notification intitulée « À propos du calendrier des focus « Retour hebdomadaire » ».

■ Mise à jour de l’arène

○ Mise à jour de la récompense d’invocation gratuite obtenue en remportant cinq victoires consécutives dans les duels en arène.

Le ticket de première invocation pouvant être obtenu en remportant cinq victoires consécutives dans les duels en arène sera désormais un ticket pouvant être utilisé lors de l’événement d’invocation « Invoc. gratuite : récomp. d’arène 4 ».

Les mises à jour apportées aux focus « Retour hebdomadaire » dans la version 8.2.0 seront reflétées dans « Invoc. gratuite : récomp. d’arène 4 ».

Veuillez consulter la notification intitulée « Invoc. gratuite : récomp. d’arène 4 » pour plus d’informations sur les héros qui apparaissent dans ce focus.

Ce changement entrera en vigueur à partir de la saison commençant le 13/2/2024 7:00(UTC).

Note : l’événement d’invocation « Invoc. gratuite : récomp. d’arène 3 » prendra fin le 1/3/2024 6:59(UTC). Veuillez garder à l’esprit que les tickets de récompense d’arène 3 ne peuvent pas être utilisés lors de l’événement d’invocation « Invoc. gratuite : récomp. d’arène 4 ».

○ Ajout de cartes.

Nous allons ajouter cinq nouvelles cartes pour la saison débutant le 13/2/2024 7:00(UTC).

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 8.2.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 2 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 2 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/3/2024 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 2 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 8.2.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 1 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 8.2.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants pourront obtenir une nouvelle arme qui leur sera réservée.

Lance du ciel

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Fiora, Guerrière du ciel

・ L’arme ci-dessus peut être améliorée dans l’atelier d’armement après avoir été obtenue.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Lyngheiðr

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Reginn, Porteuse d’espoir

Épée plume

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Shiida, Princesse de Talys

Gurgurant

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ashnard, Roi fou

Batte de Rinkah

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Rinkah, Corps incandescent

Fleur amère

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Triandra, Âcre cauchemar

Arc persécution

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Bernadetta, Éternelle solitaire

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Manoir panique (A/D) : niveau 12

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Chagrin » de Fire Emblem: Path of Radiance et « Au-delà de la croisée des chemins » de Fire Emblem: Three Houses.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 4 000.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 13/2/2024 7:00(UTC).

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Valldar, Mains du déclin

・ Claude, Intrigant des fêtes

・ Kana, Aube naissante

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.