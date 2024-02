Pour le moment uniquement disponible sur Netflix Games, Soldats Inconnus: Frères d’Armes (ou Valiant Hearts: Coming Home) semble arriver aussi sur Nintendo Switch.

C’est bien la suite de « Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre », également connu sous le titre anglais « Valiant Hearts: The Great War ».

Selon l’organisme de classification brésilien et coréen, cette suite arrivera bientôt sur Nintendo Switch.

Valiant Hearts: Coming Home has been rated for PS4, Xbox One, and Switch in Brazil, as well as PC in South Korea

Currently on iOS and Android via Netflix Games.

Brazil: https://t.co/P2TNIuFZ3Z

South Korea: https://t.co/6bIwyAqe1S pic.twitter.com/4tHlQm2owe

— Gematsu (@gematsu) February 6, 2024