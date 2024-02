Lesquin, 7 février 2024 – NACON et stillalive studios sont heureux de présenter en vidéo le mode Histoire de Garden Life : A Cozy Simulator. Ce jeu de jardinage relaxant, doté d’une ambiance visuelle réconfortante sera disponible le 22 février 2024 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). La version Nintendo SwitchTM sortira le 14 mars 2024.

Le mode Histoire du jeu plonge le joueur dans l’ambiance chaleureuse d’un charmant village reculé. Invité à reprendre le jardin communal laissé à l’abandon, vous êtes accueilli par Jasmine, une photographe du voisinage, passionnée de fleurs et de jardinage. Elle est l’un des nombreux personnages hauts en couleur que les joueurs peuvent croiser durant leur aventure.

Tout au long du jeu, le joueur est amené à satisfaire plusieurs requêtes formulées par ses voisins, lui permettant de gagner de précieux Florins, la monnaie du jeu. Il peut ensuite débloquer de nouvelles zones du jardin, acheter de nouveaux outils et objets de décoration à la boutique de Leslie, située sur la place du village.

Diverses structures peuvent également être débloquées au cours de l’aventure comme le pavillon, un édifice qui rassemble les sculptures de fleurs réalisées en l’honneur des habitants, en se basant sur leur personnalité et leurs passions.

Pensé à la fois pour les passionnés et les novices du jardinage, ce mode Histoire propose au joueur de jardiner à son rythme en tout détente. En collaborant avec les habitants du village et en profitant de leur créativité, il peut ainsi donner une nouvelle vie au jardin !

Dès aujourd’hui, la version Nintendo SwitchTM est disponible à l’achat en précommande digitale, au prix de 39,99€ | 39,99$ | 39,99£ pour la Standard Edition et au prix de 44,99€ | 44,99$ | 44,99£ pour la Deluxe Edition.

Ces éditions sont déjà disponibles à l’achat en précommande digitale sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One. Elles seront également disponibles à l’achat sur PC (Steam) le jour de la sortie du jeu, respectivement au prix de 24.99€ | 24.99$ | 24.99£ pour la Standard Edition et au prix de 29.99€ | 29.99$ | 29.99£ pour la Deluxe Edition.

À propos de Garden Life : A Cozy Simulator

Garden Life est un jeu de jardinage relaxant dans lequel vous créez le jardin de vos rêves dans un monde paisible et coloré. Plantez et ajoutez des ornements à votre rythme et transformez un terrain oublié et envahi par la végétation en un jardin communautaire florissant.

Garden Life: A Cozy Simulator sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam) le 22 février 2024. La version Nintendo SwitchTM sortira le 14 mars 2024.