Sorti en 2021 sur Steam, Grime prend vie sur Nintendo Switch dans une « Definitive Edition » comprenant de nombreux contenus. Si ce jeu a rencontré une belle réussite ailleurs, en sera-t-il de même sur la console hybride de Nintendo ?

GRIME Definitive Edition est disponible depuis le 25 janvier 2024 sur l’eShop au prix de vingt-cinq euros.

Des cailloux, des cailloux, encore des cailloux

Au tout début, il n’y avait rien. Puis, le big bang. Et pouf ! Un homme de pierre sculpté est apparu. C’est un peu comme cela que l’on peut résumer le début de GRIME. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas où vous êtes. Et pourtant, vous devez avancer pour peut-être obtenir des réponses. Au fur et à mesure que vous faites vos premiers pas, vous découvrez un monde fait de créatures hideuses faites de roche. Mais celles-ci sont jalouses de vos belles formes, bien proportionnées. Vous ressemblez presque à un être humain. Pourquoi êtes-vous si différent des autres, c’est un mystère.

L’approche scénaristique de GRIME est assez déconcertante. Il n’y a aucun véritable objectif ou enjeu très clair hormis le simple fait d’avancer et de découvrir l’univers qui nous entoure. Nous n’avons pas trop été emballés par ce parti pris et de ce fait, nous avons eu un peu de mal à comprendre l’univers qui nous est proposé ici.

Patience est un maître mot

GRIME est un jeu qui associe Metroidvania et Souls-like. Mais n’est pas Hollow Knight qui veut ! GRIME est un jeu à la lenteur assez insoutenable. Que cela soit dans le gameplay ou sur les temps de chargement après chaque mort, il faudra s’armer de patience. Tout d’abord, concernant le gameplay, nous avons une barre de vie et une barre d’endurance. Dès que nous effectuons une action, la barre d’endurance diminue. Lorsque celle-ci est vide, il faudra attendre qu’elle se recharge pour effectuer une nouvelle action comme par exemple donner un coup à un adversaire. Le problème est que cette jauge d’endurance diminue très vite, à tel point que nous ne pouvons généralement enchaîner que 3 coups avant de devoir attendre qu’elle se recharge. C’est frustrant. Le gameplay nous incite donc, pendant les combats, à donner un coup, puis de fuir, puis revenir et donner un coup et ainsi de suite. Nous ne sommes donc pas sur des combats très nerveux où nous pouvons enchaîner des coups spectaculaires. Mais si nous faisons une petite erreur, le jeu nous punit sévèrement en nous retirant beaucoup de points de vie. Ainsi, si vous êtes de nature à rager facilement devant votre écran, ce jeu n’est peut-être pas fait pour vous.

Pourtant, il est possible d’améliorer notre personnage pour augmenter ses points de vie, son endurance et sa force, mais ces améliorations ne changent pas radicalement la donne, malheureusement.

Ensuite, lorsque vous succombez, et cela arrivera souvent, le temps pour reprendre possession de votre sculpture de roche avoisine les 15 secondes. Si la mort n’arrivait pas si souvent cela pourrait peut-être être acceptable, mais lorsque par exemple vous arrivez à un boss difficile à battre et que vous mettez plus de temps à attendre qu’à combattre, cela ne passe plus trop. Et encore, je ne vous parle pas des légers « freeze » ou ralentissements pendant le jeu. Nous sommes donc assez déçus en termes de performance globale du jeu sur notre console hybride.

Aïe, ça pique les yeux

Les performances ne sont pas bonnes, mais que dire des graphismes ? Les textures sont assez moches et baveuses. Et pourtant, nous ne sommes pas des afficionados des graphismes parfaits mais là, difficile encore de défendre le jeu.

En revanche, la bande-son colle bien à l’univers mystérieux du jeu. Mais cela semble bien maigre comme consolation.

Conclusion 4.4 /10 N’est pas Hollow Knight qui veut ! Si GRIME reprend les ingrédients du metroidvania et du souls-like, la recette ici est mal exécutée. Il semblerait que les concessions faites pour porter le jeu sur Nintendo Switch soient trop importantes pour que le jeu soit jouable dans des conditions convenables. Si vous êtes fan de ce genre de jeu et que GRIME vous fait de l’œil, ne le prenez pas sur la console hybride de Nintendo mais tentez votre chance sur une autre plateforme. LES PLUS Une version incluant de nombreux contenus LES MOINS Un univers peu enthousiasmant

Un univers peu enthousiasmant Un scénario flou

Un scénario flou Des graphismes qui font peur

Des graphismes qui font peur Une technique aux fraises

Une technique aux fraises Des temps de chargement longs Détail de la note Univers 0

Scénario 0

Graphismes 0

Réalisation 0

Gameplay 0