Apex, Caroline du Nord, Saint-Ouen, France – 6 février 2024 : Limited Run Games et Just For Games sont ravis d’annoncer l’arrivée prochaine en édition physique d’une collection célébrant les 30 ans de la licence : Jurassic Park Classic Games Collection.

Rassemblant sept jeux 8 et 16 bits ayant amusé petits et grands lors de leur sortie accompagnant le film culte de Steven Spielberg, cette compilation est l’occasion de découvrir ou vous replonger dans l’histoire grandiose du plus dangereux des parcs d’attraction !

Jurassic Park Classic Games Collection sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 5 le 7 juin 2024.

À propos de Jurassic Park Classic Games Collection :

« ATTACHEZ VOS CEINTURES ! » LES JEUX JURASSIC PARK DE L’ÉPOQUE DES CONSOLES 8 ET 16 BITS SONT DE RETOUR POUR LES 30 ANS DE CE BLOCKBUSTER !

Redécouvrez 7 titres classiques mis à jour pour permettre la sauvegarde, l’ajout de nouvelles cartes de jeu et l’amélioration du confort de jeu.

Dans chacun de ces titres, parcourez Isla Nublar et ressentez l’excitation et les frissons de cette série historique en incarnant le Dr Alan Grant ou un velociraptor dans certains titres. Récupérez des œufs, survivez à la jungle pleine de pièges, rétablissez le courant dans le parc et mettez la main sur de nouvelles armes pour enfin parvenir à vous enfuir !

Redécouvrez ces jeux classiques dans une seule et même collection. Retournez au parc et BONNE VISITE !!

Caractéristiques principales :

La Jurassic Park Classic Games Collection comprendra les titres préférés des fans suivants, initialement sortis sur NES, Game Boy, Mega Drive et SNES :

Jurassic Park (8-bit NES)

Jurassic Park (8-bit Game Boy)

Jurassic Park (16-bit SNES)

Jurassic Park (16-bit Mega Drive)

Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues (SNES)

Jurassic Park 2 (8-bit Game Boy)

Jurassic Park: Rampage Edition (Mega Drive)