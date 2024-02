Jubilee est sorti le 9 février 2024 sur l’eshop à 9,99€, et le jeu était déjà sorti le 18 novembre 2021 sur Steam. Il a été développé par FinalBossBlues et est édité par RED ART GAMES. FinalBossBlues est un développeur américain qui propose beaucoup d’assets graphiques de villages, personnages et bien d’autres choses sur son propre site (seulement du pixel art), Jubilee est le seul jeu qu’il a développé à l’heure actuelle. RED ART GAMES a ouvert ses portes en 2017 et il s’agit d’une maison d’édition française se trouvant actuellement à Metz, ayant pour objectif de proposer des formats physiques de jeux dématérialisés tels que Pix’n Love.

L’histoire est quasiment inexistante

Vous êtes une femme sans nom qui parcourt les profondeurs d’une vieille prison après avoir été envoyée là-bas par 2 personnes mystérieuses. Les seules interactions que vous aurez seront avec des PNJ qui vous expliqueront comment jouer ou vous donneront un petit indice sur la situation dans laquelle vous vous trouvez.

Il y a un peu d’histoire contée par des objets cachés, mais vous n’aurez jamais l’histoire entière et c’est un poil dommage.

Un gameplay simple accompagné d’une difficulté importante

Vous aurez accès à un saut et un à double saut qui vous demandera de jouer sur vos compétences en tant que joueur plutôt qu’un énième platformer avec un double saut ultra basique. Vous pourrez aussi faire un saut mural qui sera régulièrement utilisé. Votre but sera de récupérer des gemmes, de sauver des animaux et de sortir de ce dédale afin de retrouver la lumière du jour.

Le jeu est si simple à tellement de niveaux et pourtant la difficulté sera présente par son système de die & retry avec des sauts des enfers et une erreur se soldera par la mort. La difficulté n’est pas véritablement graduelle, vous aurez quelques plateformes pour vous entraîner au début et 5 à 10 minutes plus tard vous devrez faire des sauts avec une marge d’erreur frustrante. Vous trouverez quelques ennemis sur la route, dont certains pourront périr d’un saut sur la tête mais ils reviendront à la vie dès que vous aurez atteint un checkpoint.

Heureusement vous avez régulièrement des checkpoints pour réapparaître à proximité des passages difficiles. Certains checkpoints serviront aussi à se téléporter dessus pour éviter de refaire 50 fois les mêmes trajets vu que le monde souterrain peut se montrer quelque peu labyrinthique.

Les gemmes, les animaux n’ont aucun but dans l’aventure à part de changer quelque peu la fin du jeu, donc vous pouvez les récupérer, mais ce n’est pas obligé.

Le jeu ne propose rien de révolutionnaire, mais il le fait bien malgré une difficulté à serrer les dents.

Une prison truffée de piège et de gemmes

La vieille prison n’est pas très accueillante avec tous ses pièges et ses monstres mortels, mais elle vous donnera un sentiment d’accomplissement en réussissant le défi de sortir indemne de ce dédale. La vieille prison est un monde « ouvert » se rapprochant d’un Metroidvania comme Bloodstained : Ritual of the Night et vous pourrez accéder à n’importe quel binôme du jeu à tout moment.

Tant de liberté est récompensée en trouvant des gemmes qu’il faudra récupérer puis amener à un checkpoint pour l’ajouter à votre total de gemmes, ce qui rend la tâche particulièrement difficile. Les ennemis seront, généralement, plus des monstres invincibles qui se mettront en travers de votre chemin et les quelques ennemis pouvant être éradiqués serviront souvent de plateforme.

Le level design repose sur le saut mural, des sauts précis, un bon timing avec le double saut tout en évitant les milliers de pics, des monstres et une difficulté importante.

C’est un jeu SNES en 2024

Jubilee a un pixel art très correct, si nous devions le dater, ça se rapprocherait du début de la Super Nintendo. C’est juste dommage que les décors soient relativement simples. Les animations effectuent simplement leur travail, ce qui est bien dommage malgré quelques animations plus travaillées que d’autres.

Les musiques sont plutôt correctes, chaque binôme du jeu ayant ses propres sonorités. Chaque binôme a en effet un thème, et la musique s’adapte à ce thème.

Une difficulté frustrante, mais ce n’est pas long

Le jeu est relativement court, surtout si vous ne remplissez aucun des objectifs secondaires. Pour faire simple, le jeu durera seulement 2h à 4h maximum. Même en récupérant les gemmes et les animaux perdus, comptez 4h à 6h et la récompense d’accomplir cet exploit du 100% est bien maigre. Heureusement, vous serez aidés par la collection qui vous dira le nombre de gemmes manquantes par binôme, les 8 animaux à sauver et les pages secrètes, (chaque élément à le droit à une petite description). Jubilee coûte 9,99€ sur l’eshop. Pour un maximum de 6h de jeu c’est un peu dommage, même si Jubilee a ses qualités.

Conclusion 5.2 /10 Jubilee est un petit plateformer fort sympathique avec un niveau de difficulté où il faudra s’accrocher pour réussir à avancer, malheureusement il manque un peu de contenu. Le jeu n’a pas 50 objectifs à part vous faire galérer en demandant des sauts très précis. Les graphismes et les musiques sont plutôt bien réalisés, mais ils ne sont pas aussi marquants que d’autres tels que ceux de Donut Dodo par exemple. Finalement Jubilee est un bon jeu, il ne faudra cependant pas s’attendre à plus que ce qu’il propose, c’est-à-dire un die&retry qui fait correctement le job avec une durée de vie un peu limitée. LES PLUS Le système de double saut demande un petit temps d’adaptation, mais il change du classique double saut

Le système de double saut demande un petit temps d’adaptation, mais il change du classique double saut Les contrôles se prennent facilement en main

Les contrôles se prennent facilement en main La musique d’ambiance est variée et elle accompagne bien les décors

La musique d’ambiance est variée et elle accompagne bien les décors Les graphismes sont très corrects pour du pixel art

Les graphismes sont très corrects pour du pixel art Réussir à accomplir une suite de sauts est véritablement satisfaisant LES MOINS Malgré des contrôles solides, la difficulté peut en repousser certains

Malgré des contrôles solides, la difficulté peut en repousser certains Récupérer les gemmes ne sert à rien à part pour le 100%, pourquoi ?

Récupérer les gemmes ne sert à rien à part pour le 100%, pourquoi ? Récupérer les animaux est aussi une perte de temps, sauf à chercher le 100%

Récupérer les animaux est aussi une perte de temps, sauf à chercher le 100% Les PNJ ne servent majoritairement à rien

Les PNJ ne servent majoritairement à rien L’histoire est un détail

L’histoire est un détail La durée de vie est très courte, seulement 2h à 4h max, dommage Détail de la note Histoire 0

Gameplay 0

Graphisme 0

Musique 0

Durée de vie 0