Si vous appartenez à la génération d’enfants des années 80/90, sans doute avez-vous grandi sous des licences célèbres de point and click, où le loufoque côtoyait les clics innombrables en quête de solutions. Véritables précurseurs d’aventures pleines de rebondissements improbables, de nombreux titres se sont démarqués : Discworld, Day of the Tentacle, Les Chevalier de Baphomet… Aujourd’hui, les souvenirs persistent. Pourquoi diantre vous conter tout cela ? Nous allons vous causer ce jour de Superflu Riteurnz, un jeu qui fleure bon ces souvenirs, avec des ingrédients similaires… et un résultat dans la même lignée que ses prédécesseurs !

Développé et édité par Ptilouk.net Studios, Superflu Riteurnz est un point and click rétro qui reprend les codes traditionnels, simples et efficaces, très typiques du genre. Notre aventure prend racine dans la bourgade de Fochougny : un petit village sans histoire, peu fréquenté, avec pour criminalité relative quelques larcins superficiels. C’est dans cette contrée privilégiée que le milliardaire Harpagnon Lognon se découvre une nouvelle lubie : être le super-héros de tous ses concitoyens en détresse. Assisté par son amie Sophie, le titre met en exergue leurs précédents exploits et les hauts faits accomplis : quelques adolescents remis dans le droit chemin. Ainsi va la vie à Fochougny.

Un beau jour, un drame horrible est survenu… toute la ville est en émois, les habitants se toisent du regard et n’osent plus sortir de chez eux… absolument pas. Enfin, pas exactement : il s’est bien déroulé un méfait, mais somme toute plutôt négligeable. Quelques pommes ont été chipées dans la ferme qui surplombe Fochougny. Voilà de quoi ravir notre milliardaire en mal de reconnaissance, suivi de très près par son acolyte.

Point and Click d’antan…

La prise en main du titre est relativement simple : le joueur contrôle l’un des héros de l’aventure (hey non, vous ne serez guère toujours le grand Harpagnon !) avant de se poster devant tel ou tel objet afin d’en décortiquer le moindre interstice. En effet, comme à l’accoutumée, il convient d’observer les alentours (y compris les petits détails…), de manipuler tout ce qui est manipulable et de tenter tout et n’importe quoi avec les babioles emmagasinées dans sa besace. Le point and click par excellence.

Le choix des actions est possible grâce à un menu circulaire qui met en avant les différents axes possibles : certains accessoires peuvent en effet être déplacés, utilisés ou encore toute autre manipulation. L’inventaire peut être sélectionné aisément afin de pouvoir faire moult tentatives, souvent hasardeuses, parfois ingénieuses. Qui n’a jamais tenté de sacrées filouteries dans les jeux de point and click… et le plus cocasse, c’est qu’elles s’avèrent régulièrement probantes ! Superflu Riteurnz ne fait pas entrave à cette coutume et certaines actions sont loufoques, quand d’autres sont plus simples et accessibles. Néanmoins, les développeurs nous ont offert un sacré cadeau : une ligne directe pour les joindre et ainsi ne jamais se retrouver bloqué. Un sacré paquet d’indices ! Certains joueurs apprécieront. D’autres non. Le choix est laissé à tous. Le téléphone portable laissé à disposition des héros permet à la fois de téléphoner à quelques interlocuteurs notables, mais aussi de joindre un service technique qui offre de précieux indices pour se dépatouiller de la situation actuelle. L’indice est sommaire… puis plus explicite, avant de devenir clairement la solution pour avancer dans l’aventure. Un simple clic, et vous voilà sortis d’affaire… certes, voilà qui n’est pas bien loyal, mais quelle joie de jouer uniquement pour le plaisir… sans avoir la crainte d’être bloqué ! Par ailleurs, certaines énigmes se montrent un poil coriaces et un peu d’aide n’est pas de refus ! Nous admettons avoir fait usage de ce téléphone… oups !

L’aventure est découpée en plusieurs parties, tel un livre lui-même divisé en une poignée de chapitres. Néanmoins, nous regrettons de ne pas avoir d’autres affaires à traiter. Si le larcin des pommes de la fermière est important (chacun ses priorités !), les développeurs ne sont pas allés plus loin. Un second opus à venir ?

… avec les sensations modernes

Certes, il n’est pas bien compliqué de s’amuser sur Superflu Riteurnz. L’humour y est omniprésent, avec des dialogues multiples, en français, semés de petites anecdotes drôles et parfois absurdes. Notre héros Harpagnon Lognon n’a pas sa langue dans sa poche et se montre risible dans ses répliques. Néanmoins, ces répliques sont silencieuses : en effet, aucune voix n’est présente dans le titre, quelle que soit la langue. Tout est parfaitement traduit en français, mais nous regrettons fortement l’absence de dialogues audibles. Fort heureusement, les musiques et les bruitages sont corrects et cohérents avec les actions en cours.

Nous avons rencontré quelques difficultés récurrentes au cours de notre partie : il n’est guère toujours évident de sélectionner le bon objet, bien que l’usage des boutons L et R simplifie la tâche (nous l’avons découvert ensuite !). Certains textes de dialogues viennent se superposer au choix des actions en camouflant ces dernières. Nous avons donc fait quelques choix au hasard… sans grande conséquence il est vrai.

Tous ces petits défauts restent néanmoins « superflus » (hey !) face à l’aventure pleine de rebondissements improbables de Superflu Riteurnz. L’accessibilité du titre permet aux joueurs de passer outre (ou presque) les petits couacs rencontrés, et l’envie de découvrir ce qu’il se cache derrière chaque saynète devient plus forte. De nombreux personnages sont à découvrir, avec pour la plupart, des personnalités assez prononcées. Nous sommes friands de ces entités entières !

Si les dialogues se montrent parfaitement avares de son, les graphismes sont plus généreux avec de multiples couleurs. Les dessins nous rappellent aisément quelques planches de bandes dessinées, avec des décors adorables et des personnages rigolos.

Néanmoins, l’atout le plus notable de Superflu Riteurnz est incontestablement son sens de l’humour. Certaines blagues sont potaches, d’autres quelque peu prévisibles… mais dans l’ensemble, l’écriture est de bonne qualité et vous ne manquerez pas quelques risettes au cours de la partie. Des premières minutes jusqu’au générique final, les développeurs se sont amusés à incorporer toutes sortes de blagounettes… nous avons apprécié ! En revanche, puisque nous avons passé un joli moment, quel dommage que ce dernier soit si sommaire : comptez 3h en moyenne pour voir se profiler le générique final. Bien entendu, la rejouabilité est quasi nulle… l’effet « bonne blague » ne fonctionne qu’une seule fois.

Superflu Riteurnz est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 15 euros environ.

Le saviez-vous ?

Superflu ne se contente pas de faire sa promotion sur consoles : retrouvez–le sans plus attendre dans une bande dessinée dédiée !

Conclusion 6.8 /10 Superflu Riteurnz reste bien sagement sur les sentiers bien préparés par ses prédécesseurs : point and click par excellence, avec les ingrédients classiques et traditionnels de ce type de jeu, le titre se montre accessible et divertissant. Nous regrettons une visibilité parfois réduite et des dialogues muets... mais apprécions l'univers loufoque et le choix délibéré des développeurs de ne jamais laisser le joueur bloqué dans une impasse. Truffé de petites interjections drôles et parfois totalement imprévues, Superflu Riteurnz ravira les amateurs d'aventures loufoques ! 

LES PLUS 
Une aventure drôle et pleine de rebondissements
Une réalisation graphique agréable, rappelant les bandes dessinées pour enfants
Un point and click traditionnel : les puristes apprécieront
Traduction française

LES MOINS 
… mais des dialogues muets !
Une visibilité parfois mise à mal tandis que les textes se superposent
Trop court !

