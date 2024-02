La bande-annonce de Lost Hellden donne un premier aperçu du JRPG d’action stylisé et dessiné à la main qui sortira sur PC et console en 2025.

Québec, Canada – Le 8 Février 2024 – Artisan Studios annonce le développement de sa prochaine IP Lost Hellden, un JRPG d’action développé en collaboration avec Takeshi Oga, illustrateur de la série Siren, Gravity Rush 1 & 2, et le compositeur et directeur audio Hitoshi Sakimoto, qui a notamment déjà créé les musiques de Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre et Unicorn Overlord. Artisan Studios dévoile la première bande-annonce de Lost Hellden, qui présente le monde d’Era et l’aventure qui attend les joueurs lors de son lancement en 2025 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X I S et PC.

Lost Hellden plonge les joueurs dans le monde d’Era, où, selon les traditions, tous les habitants sont contraints de se lier à la naissance à l’un des sept péchés capitaux. Les citoyens doivent donc résister toute leur vie à la tentation ou succomber et devenir un monstre au destin pire que la mort. L’histoire de Lost Hellden suit les frères jumeaux Cyphel et Leht, dont la tragique cérémonie d’union les entraine l’un et l’autre vers un dangereux voyage à la découverte de soi. Avec un mélange d’animations 2D et 3D magnifiquement dessinées à la main, un système de combat d’action stratégique, une histoire et des personnages profonds, ainsi qu’une personnalisation avancée, Lost Hellden ravira les fans du genre.