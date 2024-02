Faisons un petit tour des prochains jeux à se mettre sous les joycons de notre console hybride préférée !

On commence avec Wira & Taksa: Against the Master of Gravity qui débarque dès le 23 Février ! Il s’agit d’un jeu alliant plateformes et casse-tête en permettant notamment d’influer sur la gravité pour progresser…

Il sera suivi par Cavern of Dreams, un jeu de plateformes en 3D qui fleure bon les meilleurs jeux sortis sur N64… Sortie prévue pour le 29 Février !

Cavern of Dreams est un jeu de plateformes rendant hommage à la N64. Incarnez le dragon Fynn et explorez la Caverne onirique pour retrouver votre famille, enlevée par un individu mystérieux. Découvrez des mondes remplis de casse-têtes, de défis, et de trésors tandis que vous poursuivez le coupable.

La Caverne onirique regorge de secrets et de surprises. Découvrez quatre mondes vastes, denses, et uniques reliés à un monde principal lui-même rempli de choses à découvrir. Fouillez jusqu’au moindre recoin pour ne pas passer à côté des secrets que la Caverne renferme. Obtenez des capacités grâce à l’Oracle pour accéder à de nouveaux mondes. Mettez vos réflexes et votre cerveau à l’épreuve afin de trouver votre famille et tous les trésors !

Le 7 Mars, vous pourrez affronter vos amis, dans Astro Duel, un jeu festif local en multijoueurs. Les manches sont rapides et les morts sans pitié. Envoyez vos amis dans l’espace, et profitez-en pour écraser leurs corps sans défense.

Girl Genius: Adventures In Castle Heterodyne est pour sa part attendu dans un premier temps sur l’eShop pour le 3 Avril 2024, il sera suivi par une version physique (en partenariat avec PM Studios) annoncée pour le 7 mai. Issu d’un kickstarter largement réussi en 2020, le jeu nous propose d’incarner Agatha Heterodyne alors qu’elle parcourt les couloirs, les catacombes et les cuisines hostiles de sa demeure ancestrale, le Château Heterodyne.

En tant qu’héritière perdue d’une famille empreinte à la folie, elle doit rendre à l’ancienne forteresse sa gloire d’antan et monter sur le trône en tant que « véritable hétérodyne ». Ce n’est qu’alors qu’elle pourra tenir tête à la puissance de l’Empire Wulfenbach et d’autres usurpateurs avides de pouvoir. Mais d’abord, elle doit affronter une IA corrompue et folle qui contrôle le château, ses pièges mortels épineux et ses gouffres sans fond. Sans parler de la cerise douloureusement rose sur le gâteau, Zola Heterodyne. Encore un enfant perdu ? Ou juste un autre méchant qui n’est là que pour vous voler la vedette…?

Le jeu se présente sous la forme d’un jeu de plateformes en 3D, permettant au joueur de se fabriquer des outils pour résoudre des énigmes (on sent un petit soupçon de Tears of The Kingdom…), nul doute que nous vous en reparlerons à sa sortie !

Airhead qui vient de sortir sur PC/Steam et qui devrait également sortir d’ici la fin de l’année sur Nintendo Switch, le jeu vous propose d’Aidez un petit corps à sauver un organisme ressemblant à une tête plein d’air, d’une fuite qui menace sa vie. Explorez leur monde de style Metroidvania et surmontez des énigmes environnementales difficiles pour trouver la clé de la survie de la tête.

Slam And Roll se veut comme un hommage aux jeux d’arcade des années 90. Les extraterrestres veulent voler nos monuments ! Heureusement, le Dr. McLabby et le club sportif sont là pour les arrêter. il faudra vaincre un nombre infini d’ennemis et de boss en solo ou en coopération locale sur plus de 200 niveaux. Le titre est attendu aussi pour la fin de l’année !