13 février 2024 – Attendue le 22 février sur Nintendo Switch, Tour de l’Ordre est la deuxième vague du pass d’extension pour Splatoon 3 à découvrir dans cette bande-annonce qui révèle de nombreuses informations dès aujourd’hui.

Dans Tour de l’Ordre, vous incarnez Numéro 8, un habitant de Chromapolis qui se réveille dans un « nouveau monde d’ordre », privé de la plupart de ses couleurs. Après avoir fait la rencontre d’un drone qui se présente comme Perle, membre des Tenta-Cool, Numéro 8 devra affronter des hordes d’ennemis et triompher de nombreux défis pour atteindre le sommet de la tour de l’Ordre.

À chaque étage de la tour, les objectifs changent à chaque tentative et deviennent de plus en plus difficiles au fur et à mesure de votre ascension. Ces objectifs peuvent être de vaincre des ennemis, sécuriser des zones spécifiques pendant une durée déterminée ou relever d’autres défis mettant à l’épreuve vos compétences. Pour personnaliser vos capacités, vous obtiendrez des puces chromatiques permettant d’acquérir des améliorations telles qu’une vitesse de tir accrue, des dégâts augmentés, et bien plus encore. Si vous échouez en cours d’ascension, vous devrez tout recommencer. Heureusement, les puces chromatiques accumulées seront converties en une monnaie pouvant être échangée contre des améliorations permanentes qui pourraient vous donner une chance d’atteindre de plus hauts étages à votre prochain essai…

Conçu pour être rejoué encore et encore à mesure que vous améliorez Numéro 8 avec de puissantes capacités, Tour de l’Ordre est une expérience unique, permettant d’aiguiser vos talents sur Splatoon 3 avant l’arrivée d’une toute nouvelle saison le 1er mars prochain.

Cette saison apportera de nouveaux stages multijoueur, comme l’arène de combat « terminal Rorqual », le stage « colisée enlisé » de Salmon Run, de nouvelles armes telles que des variantes du Para-encre et du Double encreurs, ainsi que de nouveaux objets comme la balle pyrotek, utilisable lors des festivals de Splatoon**. Regardez la nouvelle bande-annonce de la Saison des bourgeons 2024 de Splatoon 3 (Nintendo Switch) pour plus d’informations.

