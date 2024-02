Plongez dans un jeu de football d’arcade dynamique et amusant

Madrid, Espagne, 13 février 2024 – Golazo! 2 Deluxe propose une expérience footballistique amusante qui plonge les joueurs dans l’âge d’or des jeux de football d’arcade, avec un système de jeu original et simple qui rend le titre accessible à tous les joueurs. Développé par Purple Tree et édité par Meridiem Games, Golazo! 2 Deluxe – Complete Edition sera disponible en version retail dès le 11 avril 2024 sur PlayStation 5 et Nintendo Swich

Meridiem Games est en charge de la conception et de la fabrication de l’édition physique de Golazo ! 2 Deluxe – Complete Edition pour PlayStation 5 et Nintendo Switch, et sera distribué en France par Microids Distribution France.

Golazo ! 2 Deluxe – Complete Edition inclura une jaquette spéciale, une carte holographique différente pour chaque plateforme, et un code exclusif pour télécharger les jaquettes alternatives. Cette édition physique comprendra trois DLC supplémentaires. Le 1er DLC est Soccer Cup 2022, intégrant le Tournoi du Qatar 2022. Le deuxième DLC, Pixel Cup, ajoute un filtre pixel art et une perspective top-down, offrant une expérience visuelle unique. Et enfin, le troisième DLC Ultimate League apporte une ligue passionnante mettant en scène les meilleurs clubs. Ce DLC sera disponible en format physique avant la version numérique.

Golazo ! 2 Deluxe – Complete Edition fait revivre l’époque glorieuse des jeux de football sur bornes d’arcade, rappelant les classiques du genre. Dans ce deuxième épisode, des terrains de rue et de nouveaux mécanismes ont été ajoutés pour donner plus de profondeur au jeu. C’est le jeu idéal pour s’amuser entre amis ou en famille lors de matchs de type arcade.

Il suffit de s’installer sur son canapé et de jouer !

Caractéristiques du jeu:

58 équipes nationales

10 stades internationaux

12 équipes de rue

6 courts de rue

Street World Tour

Coupe internationale

Ligue mondiale

Coupe d’Europe

Tournoi du Qatar 22*

Filtre Pixel Art et vue de haut en bas*

Ultimate League*

*Contenu DLC

Golazo ! 2 Deluxe – Complete Edition sera disponible au format physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch le 11 avril 2024. Les précommandes sont dès à présent disponibles.