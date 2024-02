Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 20XX – $7.99 (prix de base : $17.99)

– 30XX – $14.99 (prix de base : $19.99)

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Actraiser Renaissance – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Atelier Arland series Deluxe Pack – $58.49 (prix de base : $89.99)

– Atelier Ayesha DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack – $58.49 (prix de base : $89.99)

– Atelier Escha & Logy DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Firis DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Lulua – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Lydie & Suelle DX – $25.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Marie Remake – $37.49 (prix de base : $49.99)

– Atelier Meruru DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Rorona DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Ryza – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Shallie DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Sophie 2 – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Sophie DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Totori DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Balan Wonderworld – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Bastion – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Bit.Trip Collection – $2.99 (prix de base : $9.99)

– Blair Witch – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Blasphemous 2 – $20.09 (prix de base : $29.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales II – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Bright Memory: Infinite Gold Edition – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Captain Tsubasa – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base : $21.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Chocobo GP – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Citizen Sleeper – $9.99 (prix de base : $19.99)

– COGEN: Sword of Rewind – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Collection of Mana – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Cozy Grove – $8.51 (prix de base : $14.99)

– Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Cursed to Golf – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Descenders – $8.74 (prix de base : $24.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Digimon Survive – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Doraemon Story of Seasons – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Dragon Ball: The Breakers – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Dragon Quest – $3.24 (prix de base : $4.99)

– Dragon Quest II – $4.21 (prix de base : $6.49)

– Dragon Quest III – $8.11 (prix de base : $12.49)

– Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – $47.99 (prix de base : $59.99)

– Dragon Quest Treasures – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Dungeon Encounters – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Eastward – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Everspace – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Fate/Samurai Remnant – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Fear Effect Sedna – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy – $9.59 (prix de base : $11.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Final Fantasy II – $9.59 (prix de base : $11.99)

– Final Fantasy III – $14.39 (prix de base : $17.99)

– Final Fantasy IV – $14.39 (prix de base : $17.99)

– Final Fantasy IX – $8.39 (prix de base : $20.99)

– Final Fantasy Pixel Remaster Collection – $59.99 (prix de base : $74.99)

– Final Fantasy V – $14.39 (prix de base : $17.99)

– Final Fantasy VI – $14.39 (prix de base : $17.99)

– Final Fantasy VII – $6.39 (prix de base : $15.99)

– Final Fantasy VIII Remastered – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Freshly Frosted – $6.32 (prix de base : $9.99)

– Fuga: Melodies of Steel – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Fuga: Melodies of Steel 2 – $31.99 (prix de base : $39.99)

– Gnosia – $17.49 (prix de base : $24.99)

– God Eater 3 – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Golf With Your Friends – $6.59 (prix de base : $19.99)

– Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Hades – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Happy Game – $4.59 (prix de base : $13.13)

– Harvestella – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Have a Nice Death – $16.66 (prix de base : $24.99)

– Haven – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Hob – $3.99 (prix de base : $19.99)

– I Am Setsuna – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai – $40.19 (prix de base : $59.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Jenny LeClue: Detectiv – $1.99 (prix de base : $24.99)

– Jurassic World Evolution – $20.99 (prix de base : $59.99)

– Kao the Kangaroo – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Kero Blaster – $2.99 (prix de base : $9.99)

– King’s Bounty II – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Kingdom Hearst Integrum Masterpice for Cloud – $35.99 (prix de base : $89.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Cloud Version – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) Cloud Version – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Koa and the Five Pirates of Mara – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Legend of Mana – $14.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Bricktales – $14.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Builder’s Journey – $4.99 (prix de base : $19.99)

– LEGO DC Super-Vilains – $8.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Little Nightmares – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Lost Sphear – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Machinarium – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Manticore – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $13.99 (prix de base : $59.99)

– Mato Anomolies – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Metal Unit – $3.19 (prix de base : $15.99)

– Metro: Last Light Redux – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Metro Redux – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Metro Redux – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Mighty Goose – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Moon – $13.29 (prix de base : $18.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– My Time at Portia – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Namco Museum – $4.79 (prix de base : $29.99)

– NEO: The World Ends with You – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Ni no Kuni II – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Observer – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – $4.79 (prix de base : $39.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $9.99 (prix de base : $39.99)

– One Piece: Unlimited World Red – $4.79 (prix de base : $39.99)

– ONI: Road to be the Mightiest Oni – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Oninaki – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Pac-Man Museum+ – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Pac-Man World Re-Pac – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Pode – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Pumpkin Jack – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Road 96 – $4.99 (prix de base : $19.96)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (prix de base : $28.99)

– Romancing SaGA Minstrel Song Remastered – $17.49 (prix de base : $24.99)

– RPG Time – $11.99 (prix de base : $29.99)

– SaGa Frontier Remastered – $12.49 (prix de base : $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Sail Forth – $13.59 (prix de base : $19.99)

– Saints Row: The Big Purple Package – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Saints Row: The Third – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Saints Row IV: Re-Elected – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Samurai Warriors 5 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– SD Gundam Battle Alliance – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Slime-san – $1.99 (prix de base : $11.99)

– Spelunker Party – $5.99 (prix de base : $29.99)

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – $14.99 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Build – $23.99 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Dig 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Super Dungeon Maker – $8.99 (prix de base : $19.99)

– Super Meat Boy Forever – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Sword Art Online: Alicization Lycoris – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Sword Art Online: Hollow Realization – $4.99 (prix de base : $49.99)

– Tactics Ogre: Reborn – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Tales of Symphonia Remastered – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Theatrhythm Final Bar Line – $24.99 (prix de base : $49.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – $19.99 (prix de base : $49.99)

– The DioField Chronicle – $23.99 (prix de base : $59.99)

– The Good Life – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Rumble Fish 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Torchlight II – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Torchlight III – $4.99 (prix de base : $39.99)

– Transistor – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Trials of Mana – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Ty the Tasmanian Tiger 4 – $13.39 (prix de base : $19.99)

– Ty the Tasmanian Tiger HD – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Ultra Kaiju Monster Rancher – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Various Daylife – $14.49 (prix de base : $28.99)

– Windbound – $1.99 (prix de base : $19.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Yuppie Psycho – $6.66 (prix de base : $16.99)