L’année dernière, Nintendo a annoncé la fin des réparations de la Wii U en raison d’un manque de composants.

Nintendo vient d’annoncer que les réparations de la Nintendo 2DS et de la New Nintendo 3DS devraient prendre fin dans un avenir (proche) au Japon. Selon l’annonce, Nintendo cessera bientôt d’accepter les demandes de réparation pour les modèles de Nintendo 3DS suivants au Japon :

Nintendo 2DS [FTR-001] (la gamme New Nintendo 2DS n’est pas concernée)

New Nintendo 3DS [KTR-001]

New Nintendo 3DS XL (appelée LL au Japon) [RED-001]

Quant à la date à laquelle Nintendo cessera de réparer ces modèles, elle dépendra de la date à laquelle l’entreprise sera à court de composants. Cela signifie que toutes les réparations ne prendront pas fin au même moment : certains modèles et/ou éléments (comme l’écran de la Nintendo 2DS par exemple) peuvent devenir indisponibles plus tôt que d’autres. Nintendo informera les utilisateurs de l’état des réparations sur la page produit de chaque console, sur son site web d’assistance.

L’annonce d’aujourd’hui était attendue, car tous les modèles de Nintendo 3DS ont été abandonnés il y a plusieurs années et les pièces détachées étaient appelées à se raréfier (d’autant plus que Nintendo ne conserve les pièces nécessaires que pendant un certain temps, conformément à ses propres règles). Cette annonce ne concerne que le Japon, mais d’autres régions devraient également être touchées.