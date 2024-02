NIS America est ravi d’annoncer que Ys X: Nordics arrivera à l’automne 2024 sur Nintendo Switch™, PS4®, PS5® et PC ! Cette nouvelle aventure historique dans la légendaire série Ys offre un combat exaltant et rapide, une histoire émouvante d’alliés improbables et une exploration navale à travers un décor vibrant en haute mer. De plus, la version PC inclura des options linguistiques pour le texte et l’audio japonais.

Les équipes de NIS America espèrent que l’ensemble des joueurs apprécieront cette aventure palpitante lorsqu’elle arrivera sur consoles et PC (Steam®, Epic Games Store et GOG).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : https://nisamerica.com/ys-x/

À propos d’Ys X : Nordics :

Après une rencontre tendue en mer, le jeune aventurier roux Adol Christin et la fière pirate Karja Balta se retrouvent liés par le destin et le mystérieux pouvoir de Mana ! Alors qu’ils cherchent un moyen de briser les liens mystiques qui les unissent, ils se retrouvent pris dans un conflit entre deux factions : les guerriers navigateurs connus sous le nom de Normans et les Griegers énigmatiques et apparemment immortels. Pour sauver les habitants du golfe d’Obelia, Adol et Karja vont devoir naviguer dans les profondeurs de leur lien inattendu et du pouvoir qu’il leur confère.

Détails clés :

Deux héros, une histoire : liés par des circonstances inattendues, le jeune aventurier Adol et la pirate normande Karja doivent travailler ensemble pour déterminer le destin du golfe d’Obelia et de ses habitants.

Système d’action croisée : prenez le contrôle indépendant d’Adol et Karja ou jouez-les ensemble. Combinez leurs forces pour vaincre les ennemis et accumulez la jauge de vengeance pour déclencher des attaques dévastatrices.

Le Pouvoir de Mana : exploitez les capacités uniques de Mana pour surmonter les défis. Agrippez-vous et glissez à travers les donjons, démolissez les obstacles, créez de nouvelles plateformes et découvrez des trésors cachés et des points critiques.

Délice des marins : le navire de navigation connu sous le nom de Sandras vous emmène dans de nouveaux horizons. Les voyages en mer, les batailles navales et la découverte d’îles inexplorées sont tous rendus possibles avec ce navire digne de la mer.

Caractéristiques :

Sortie : Automne 2024

Plateforme : Nintendo Switch™, PS4®, PS5®, PC (Steam, Epic Games Store et GOG)

Nintendo Switch™, PS4®, PS5®, PC (Steam, Epic Games Store et GOG) Genre : RPG d’Action

RPG d’Action Joueur(s) : 1

1 Texte (Console) : Anglais, Français / (PC) : Anglais, Français, Japonais

Anglais, Français / (PC) : Anglais, Français, Japonais Audio (Console & PC) : Anglais, Japonais

Anglais, Japonais Éditeur: NIS America, Inc.

NIS America, Inc. Développeur/Licenceur: Nihon Falcom