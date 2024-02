Découvrez Peach patineuse, Peach voleuse, Peach sirène et Peach super-héroïne

14 février 2024 – Quatre nouvelles transformations ont été révélées aujourd’hui pour Princess Peach: Showtime!, attendu sur Nintendo Switch le 22 mars. Chaque transformation donne à Peach le rôle dont elle a besoin pour sauver la situation – et le spectacle – des griffes de la Grappe maléfique. Les transformations présentées dans la vidéo du jour Princess Peach: Showtime! – Transformations #2 (Nintendo Switch) sont Peach patineuse, Peach voleuse, Peach sirène et Peach super-héroïne.

Peach patineuse – Utilisez son assurance et son équilibre de patineuse pour entrer sur la glace et surclasser vos ennemis. Rejoignez les autres danseurs pour réaliser une performance éblouissante pleine de sauts et de pirouettes, et dominez la compétition pour aider vos compagnons.

Peach voleuse – Infiltrez-vous, élancez-vous et traversez la scène dans cette performance audacieuse s’appuyant sur différents gadgets pour contourner les défenses des brigands de la Grappe maléfique. Découvrez le frisson (et les charmes) de l’espionnage, et tirez votre révérence dans une évasion spectaculaire.

Peach sirène – Même sous la mer, Peach est capable de chanter magnifiquement bien. Utilisez sa voix magique pour contrôler des bancs de poissons ou vous synchroniser avec un orchestre aquatique. Dirigez de sympathiques créatures marines pour qu’elles révèlent des chemins cachés et vous aident à résoudre des énigmes.

Peach super-héroïne – Regardez là-haut, dans le ciel ! C’est… Peach super-héroïne ! Passez du statut d’héroïne à celui de super-héroïne pour défendre les innocents à l’aide de puissants coups de poing et d’une force surhumaine. Volez, projetez des objets et combattez vos ennemis dans ce spectacle bourré d’action se déroulant à la fois au sol et dans les airs.

Dans Princess Peach: Showtime!, Peach devra s’allier à Stella, la gardienne du Théâtre de l’Étincelle, pour sauver l’établissement de l’infâme Syrah et de sa Grappe maléfique. À l’aide du pouvoir de l’Étincelle, Peach se transformera et montera sur scène à chaque spectacle pour affronter la troupe malfaisante de Syrah. En incarnant Peach, les joueurs devront jouer tout un tas de rôles principaux, d’épéiste à détective en passant par ninja, pâtissière, maître de kung-fu, cow-girl et bien plus. Il vous faudra une bonne dose de panache pour mener cette pièce jusqu’à son triomphe final.

En même temps que la sortie de Princess Peach: Showtime! le 22 mars, les manettes Joy-Con Nintendo Switch rose pastel seront également disponibles dans certains points de vente et sur My Nintendo Store.

