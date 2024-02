À l’heure qu’il est, vous êtes plus que probablement au courant de la grosse annonce du soir qui devait changer le monde du gaming et qui accouche d’une petite souris. En effet, =Microsoft a annoncé que quatre jeux Xbox arriveraient sur d’autres plateformes, sans préciser ni les jeux, ni les consoles. Tout ce que nous savions, c’est que cela n’incluait pas Indiana Jones et Starfield.

Eh bien, Famitsu semble un peu plus au courant. Le magazine nippon rapporte que les quatre jeux Xbox à venir sur d’autres plateformes sont Hi-Fi Rush, Pentimen, Sea of Thieves et Grounded. On ne sait pas quand ces jeux seront officiellement confirmés.

Cela dit, des rumeurs font état d’un Nintendo Partner Direct à venir, et les annonces pourraient donc être faites à ce moment-là.

Vous pouvez consulter le tweet de Famitsu ci-dessous.

Dans la foulée, The Verge a aussi confirmé l’information.

Développé par Tango Gameworks et publié par Bethesda Softworks, Hi-Fi RUSH offre une expérience de jeu où la musique et le combat s’entremêlent de manière innovante et captivante.

Au cœur de Hi-Fi RUSH, les joueurs incarnent Chai, un personnage animé par une soif d’aventure et doté d’un bras robotique. Suite à une opération expérimentale, Chai découvre que son cœur bat en harmonie avec la musique, lui conférant des capacités uniques. Le gameplay repose sur cette synchronisation avec la musique, chaque action et chaque combat se déroulant au rythme des pistes rock entraînantes qui composent la bande-son du jeu.

Visuellement, Hi-Fi RUSH se démarque par son style graphique vibrant et coloré, rappelant les bandes dessinées et les dessins animés. Ce choix artistique renforce l’atmosphère dynamique et énergique du jeu, plongeant les joueurs dans un monde où la musique et l’action se fondent dans un spectacle visuel et auditif.

Le système de combat est au cœur de l’expérience Hi-Fi RUSH. Les joueurs doivent attaquer, esquiver et exécuter des combos en rythme avec la musique, transformant chaque affrontement en une performance rythmique. Cette approche unique du combat rend les batailles non seulement exaltantes mais aussi rythmiquement gratifiantes, chaque coup porté en temps voulu amplifiant l’impact visuel et sonore.

En plus des combats, le jeu intègre des éléments d’exploration et de résolution de puzzles, également influencés par la musique. Les environnements sont truffés de secrets à découvrir et d’obstacles à surmonter, tous nécessitant une attention particulière au rythme pour progresser.

Sea of Thieves est un jeu d’aventure en monde ouvert développé par Rare et publié par Microsoft Studios, lancé en mars 2018 sur Xbox One et Windows 10. Plongeant les joueurs dans l’âge d’or de la piraterie, Sea of Thieves propose une expérience multijoueur coopérative et compétitive unique, où les joueurs prennent le rôle de pirates naviguant dans un vaste océan à la recherche de trésors, d’exploration d’îles mystérieuses, de combats navals épiques, et d’interactions avec d’autres équipages.

L’un des aspects les plus remarquables de Sea of Thieves est son monde ouvert, dynamique et immersif, peuplé de créatures mythiques, de dangers environnementaux et de secrets cachés. Le jeu encourage l’exploration et l’aventure, offrant aux joueurs la liberté de tracer leur propre voie à travers les mers, que ce soit en suivant des cartes au trésor, en chassant des bounties légendaires, ou simplement en naviguant à la découverte de nouvelles îles.

Le système de jeu coopératif est au cœur de l’expérience Sea of Thieves, les joueurs formant des équipages pour manœuvrer ensemble leurs navires, combattre d’autres pirates et accomplir des quêtes. La communication et la coordination entre les membres de l’équipage sont essentielles pour naviguer efficacement, gérer les réparations du navire pendant les batailles, et trouver des trésors.

Sea of Thieves se distingue également par son style artistique coloré et caricatural, ainsi que par sa bande-son immersive qui capture l’esprit aventureux de la vie de pirate. Le jeu a évolué depuis son lancement grâce à des mises à jour régulières et des extensions de contenu, introduisant de nouvelles histoires, des ennemis, des zones à explorer, et des mécanismes de jeu, gardant ainsi la communauté engagée et l’univers du jeu frais et excitant.

Grounded est un jeu de survie développé par Obsidian Entertainment et publié par Xbox Game Studios. Lancé en accès anticipé en juillet 2020, Grounded propose une perspective rafraîchissante et innovante sur le genre de survie en plaçant les joueurs dans le rôle d’adolescents réduits à la taille d’insectes dans un jardin suburbain typique. Ce cadre familier, vu à travers une échelle microscopique, devient un vaste monde plein de dangers, de mystères et d’aventures.

Le jeu se concentre sur l’exploration, la collecte de ressources, la construction d’abris et d’outils, et la lutte pour la survie contre une variété de créatures du jardin, comme les fourmis, les araignées et d’autres insectes géants. Les joueurs doivent gérer leur soif, leur faim et leur santé tout en découvrant les secrets cachés du jardin et en cherchant un moyen de retrouver leur taille normale.

Grounded se distingue par son mode multijoueur coopératif, permettant à jusqu’à quatre joueurs de s’unir pour survivre dans cet environnement miniature hostile. Cette fonctionnalité encourage la coopération et la stratégie, les joueurs partageant les ressources, construisant des bases ensemble et affrontant des ennemis en équipe.

Visuellement, Grounded impressionne par ses graphismes détaillés et son design artistique captivant, qui donnent vie au jardin avec une richesse et une profondeur surprenantes. Le cycle jour-nuit et les conditions météorologiques dynamiques ajoutent à l’immersion, affectant la façon dont les joueurs interagissent avec l’environnement et les créatures qui l’habitent.

Malgré son cadre apparemment mignon et son prémisse unique, Grounded offre un défi de survie sérieux et engageant, avec des éléments de crafting complexes et une progression gratifiante. Depuis son lancement en accès anticipé, le jeu a reçu des mises à jour régulières, ajoutant de nouveaux contenus, des fonctionnalités et des améliorations basées sur les retours de la communauté.