Souvent en rumeur ces dernières années, Microsoft confirme aujourd’hui que le Game Pass n’arrivera pas sur Nintendo Switch.

Lors de l’Official Xbox Podcast, Phil Spencer, de Microsoft, a clairement indiqué que Game Pass resterait une offre Xbox et PC. De manière définitive, Spencer a déclaré que Microsoft sait « que Game Pass ne sera disponible que sur Xbox ».

Le Xbox Game Pass est un service d’abonnement révolutionnaire proposé par Microsoft pour les consoles Xbox et les PC. Lancé en juin 2017, il offre aux joueurs un accès à une vaste bibliothèque de jeux, allant des dernières sorties AAA à des jeux indépendants acclamés, pour un paiement mensuel fixe. Le service est souvent comparé à un « Netflix pour les jeux vidéo », permettant aux abonnés de télécharger et de jouer à n’importe quel jeu du catalogue sans frais supplémentaires.

Le Game Pass se décline en plusieurs versions, notamment le Game Pass pour Console, le Game Pass pour PC et le Game Pass Ultimate, qui combine les deux avec des avantages supplémentaires, tels que l’accès au Xbox Live Gold et à EA Play, offrant encore plus de jeux et des avantages en ligne. Le service met régulièrement à jour sa sélection de jeux, ajoutant de nouveaux titres chaque mois tout en retirant certains jeux, ce qui encourage les joueurs à explorer constamment de nouveaux univers et expériences de jeu.

Un des aspects les plus attrayants du Game Pass est sa capacité à offrir les dernières sorties de Microsoft Studios dès le premier jour de leur lancement, ce qui signifie que les abonnés peuvent jouer à des titres très attendus sans coût additionnel dès leur sortie. Cela inclut des franchises populaires telles que « Halo », « Forza » et « Gears of War ».