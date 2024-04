Avant de commencer la lecture de ce test, vous pouvez lire la preview du jeu en cliquant ici.

Freedom Planet 2 est un jeu de plates-formes développé par le studio indépendant GalaxyTrail et édité par Marvelous USA. Il sort sur Nintendo Switch le 4 avril 2024. Il est la suite d’une pépite indépendante et nous avait déjà fait une forte impression sur ses 3 premières heures de jeu. Mais cette impression se retrouve-t-elle tout au long du jeu ? Accrochez vos baskets, nous allons voir ça ensemble.

Retour avec Lilac et ses amies

Notre histoire commence 3 ans après les aventures du premier jeu par la libération de sa prison d’un dragon aquatique : Merga. Celle-ci émet un grand cri de rage pour fêter ça et décide de semer la mort et la désolation sur la planète Avalice. Lilac la dragonne et Carol la chatte errante voient leur base se faire détruire par l’ennemi et décident d’aller dormir au laboratoire de leur amie : Milla le basset. Mais c’est à ce moment-là que Lady Nera arrive et leur dit qu’elles sont toutes convoquées par le grand Magister au plais de Shang Tu. Il leur propose de régler divers problèmes du royaume et en échange, elles peuvent ramasser et garder tout ce qu’elles trouvent sur leur chemin. Elles acceptent et ainsi commence notre grande aventure !

4 personnages pour le prix de 3

Au début de votre aventure, vous pourrez choisir entre 4 personnages : Lilac, Carol, Milla ou Nera. Chaque personnage a ses petites particularités, ainsi que des petits morceaux d’histoires spécifiques à elles, ce qui diversifie le gameplay. Pour chaque personnage, vous aurez un bouton pour sauter, un pour attaquer, un pour se mettre en garde et un pour une action spéciale. Vous pouvez choisir sur quel bouton vous allez appuyer pour effectuer ces actions dans les paramètres mais la configuration de base est déjà bien pensée. Ce genre de petit détail permet de pouvoir encore mieux prendre le jeu en main en fonction de vos habitudes de joueurs.

Les niveaux se font de la même manière, à quelques exceptions près : une partie basée sur la plate-forme avec divers embranchements plus ou moins facilement atteignables selon votre personnage et la dernière partie est un boss à battre en tapant sur son point faible tout en esquivant ses attaques. À la fin de ceux-ci vous aurez une note en fonction du temps que vous avez mis pour terminer le niveau, le nombre de vies restantes, votre score actuel et les cristaux que vous avez ramassés sur la route. Les niveaux se parcourront en plus ou moins longtemps selon les routes que vous prendrez et ils ne sont ni trop courts, ni trop longs, avec leur gimmick à chaque fois des petites variations dans les mécaniques de ceux-ci pour renouveler l’expérience.

L’accent est mis sur les réflexes purs et la prise de décision rapide, vous pouvez passer toute la partie plate-forme sans devoir vous battre en utilisant correctement la garde et vos capacités spéciales.

Les ennemis sur la route sont très simples à battre mais proposent souvent des patterns intéressants pour tenter de vous bloquer ou vous débloquer des embranchements. Les boss ont des patterns très lisibles et deviendront plus complexes une fois que vous aurez descendu leur vie de moitié. Ils sont assez réussis dans l’ensemble mais quelques-uns sont parfois énervants par le fait que la fenêtre pour les toucher est trop courte ou bien qu’on passe une minute à tout esquiver avant de pouvoir espérer mettre un coup.

Votre barre de vie est représentée en haut à gauche, elle descendra plus ou moins vite selon le coup que vous prendrez, mais il existe des gouttes rouges que vous récupérerez sur la route pour la faire remonter. Si vous tombez à 0 point de vie, pas de panique, vous avez toujours la possibilité de jouer, mais si vous reprenez un coup à ce moment-là, c’est perdu. Lorsqu’un coup vous est fatal, vous avez la possibilité d’échanger une vie contre une petite partie de votre barre de vie, ce qui peut être pratique pour finir les boss sans devoir se retaper tout le niveau.

Vous trouverez dans les niveaux des cristaux géants à briser, ceux-ci vous conférent un petit être qui vous suivra et prendra le dégât à votre place. Tant qu’il vous suit, vous serez immunisé à un type de dégât en particulier. Vous aurez aussi la possibilité de trouver des trésors qui vous débloqueront des illustrations ou des musiques.

Vous aurez une carte géante pour vous déplacer dans les différents niveaux du jeu, vous aurez même des villes où vous pourrez discuter avec divers PNJ, acheter des objets ou accomplir des défis. Vous aurez quelques fois le choix de faire les différentes petites histoires dans l’ordre que vous souhaitez, sachant que chacune vous révélera la difficulté des niveaux que vous allez devoir traverser pour arriver au bout et continuer l’aventure. Mais il faut avouer que quelquefois ces parties-là sont un peu longues et parfois inutiles. De plus les défis secondaires sont très simples à faire et sont vites ennuyants.

Un glossaire est mis à votre disposition dans les menus du jeu pour en savoir un peu plus sur les personnages avec lesquelles vous avez conversé, ainsi qu’un jukebox pour réécouter les différentes musiques du jeu ou voir les illustrations et les succès que vous avez débloqués.

Avec 25 niveaux, vous en aurez pour une bonne dizaine d’heures à terminer une première fois le jeu, entre 13 et 15 si vous souhaitez aller jusqu’au 100%. Mais il dispose d’une bonne rejouabilité pour tenter de battre votre temps ou votre score sur les différents niveaux, et les faire avec d’autres personnages.

Avalice est magnifique

Lors de la preview, nous avions été époustouflés par la beauté des paysages, eh bien cette impression se confirme au fur et à mesure du jeu avec des environnements variés, même parfois au cours des niveaux. Le pixel art est magnifique, on voit assez facilement les expressions des différents personnages, le character design des différents ennemis et boss est en adéquation avec leurs capacités.

Malgré la vitesse du défilement de l’action, l’écran reste très lisible et la fluidité reste constante même s’il y a beaucoup à afficher à l’écran. Cela renforce encore plus le dynamisme du jeu.

La partie sonore n’est pas en reste, entre les bruitages adéquats, le doublage anglais de qualité et les musiques accompagnant l’univers.

Le jeu est intégralement traduit en français et la traduction de manière générale est très bonne.

Freedom Planet 2 est disponible sur l’eShop au prix de vingt-cinq euros.

Conclusion 8 /10 Freedom Planet 2 est une suite réussie ! GalaxyTrail nous propose un jeu nerveux, facile à prendre en main et beau. On voit que l'inspiration de départ de la série était la grande époque des Sonic en 2D mais ils ont su adapter la formule à leur univers et la transcender. Les rares points négatifs sont certains boss qui peuvent être trop longs à battre ou les phases dans les villes et villages qui brisent un peu le rythme effréné. LES PLUS Un level design de grande qualité

